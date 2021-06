Formula Uno: il circuito di Abu Dhabi annuncia importanti modifiche

Gli organizzatori di Yas Marina hanno annunciato modifiche importanti al circuito in vista del gran premio di Formula Uno che si terrà quest’anno. Modifiche che dovrebbero favorire l’aumento dei sorpassi e, di conseguenza, della spettacolarità.

Il circuito di Abu Dhabi sarà sottoposto ad importanti modifiche in vista del consueto appuntamento di quest’anno sul finire della stagione di Formula Uno. Lo ha annunciato ieri la FIA attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito.

Gli organizzatori del gran premio di Abu Dhabi intendono rendere il circuito di Yas Marina più spettacolare, apportandovi una serie di modifiche che mirino innanzitutto ad aumentare le possibilità di sorpasso. Nel mirino degli organizzatori ci sono tre punti specifici della pista: innanzitutto la chicane presente alla settima curva, che verrà eliminata con un ampliamento del tornantino che immetterà sul primo rettilineo.

Immagine del nuovo circuito (in rosso), contrapposto alla vecchia versione (in bianco)

Altre modifiche, ben più corpose, verranno apportate tra la curva 11 e la 14, al termine della seconda zona di DRS (South Marina), con la rimozione di una serie di curve a raggio stretto che verranno sostituite da un tornantone utile ai piloti per provare attacchi all’interno. L’ultima parte del tracciato che verrà sottoposta a cambiamenti è quella che “immette nella Hotel zone”: Saif Al Noaimi, a.d. dei Abu Dhabi Motorsports Management, ha infatti affermato che il raggio delle curve 17, 18, 19 e 20 verrà ampliato per creare una sezione a maggiore scorrimento in pista.

“Come organizzatori – afferma Saif – cerchiamo sempre nuove vie per evolverci, rinnovare il prodotto e conservare il consenso del nostro pubblico. Questi rifacimenti, che rappresentano un capitolo importante nella storia di Yas Marina, riguardano tre zone del circuito, permetteranno di aumentare la possibilità di sorpasso e amplificheranno la competizione in tutti gli eventi motoristici che saranno qui ospitati”.

I lavori inizieranno in estate, in tempo perché Yas Marina si presenti con la sua nuova fisionomia ai piloti per il secondo weekend di dicembre, quando si terrà la corsa.

