Formula Uno, Hamilton rinnova con Mercedes fino al 2023

L’annuncio arriva a poche ore dalle qualifiche del GP d’Austria: Hamilton correrà con Mercedes fino al 2023.

Ora è ufficiale: il rapporto tra Lewis Hamilton e la Mercedes viene esteso fino al 2023. Il sette volte campione del mondo, la cui presenza nel paddock alla guida della freccia d’argento era in dubbio per la prossima stagione, ha deciso di prolungare il proprio accordo così da diventare, insieme a Michael Schumacher, il pilota più longevo alla guida di una singola automobile nella storia della Formula Uno.

Come il pilota tedesco che raggiunse questo primato con la Ferrari, infatti, Hamilton rimarrà alla guida della Mercedes per almeno undici stagioni: Mercedes-Amg Petronas F1 è lieta di annunciare il prolungamento di due anni dell’accordo con il sette volte iridato e campione del mondo in carica Lewis Hamilton”, annuncia Mercedes mettendo fine a tutte le voci sul futuro del proprio campione.

Hamilton, che si è detto “Orgoglioso e grato alla Mercedes per avermi supportato nella mia battaglia per diversità e eguaglianza nel nostro sport”, ha stuzzicato la voglia dei tifosi della scuderia anglo-tedesca promettendo loro che, il binomio tra lui e la Mercedes, produrrà nuovi successi e importanti traguardi. Come quelli che “Sir” Lewis ha già raggiunto in questi anni: il maggior numero di pole position (100) e il maggior numero di GP vinti (98).

Ora c’è da compiere un ultimo step: portarsi a casa l’ottavo mondiale e staccare definitivamente una leggenda come Mick Schumacher. Non sarà semplice, perché Vettel e la Red Bull appaiono più agguerriti che mai. Ma Lewis è un combattente: le sfide lo eccitano,

