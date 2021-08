Formula Uno, Alonso rinnova con la Alpine fino al 2022

Annuncio importante nel mondo Formula Uno: Fernando Alonso ha rinnovato il proprio contratto in essere con la Alpine fino al 2022, esercitando l’opzione prevista al momento della firma.

Fernando Alonso continuerà ad essere un pilota della Alpine anche il prossimo anno. Oggi è arrivato l’annuncio della scuderia francese che il veterano iberico ha esercitato l’opzione del rinnovo inserita al momento del suo ritorno in Formula Uno lo scorso anno.

La stagione di Alonso, al ritorno nel “Circus” dopo tre stagioni di assenza, sta disputando un’ottima stagione: undicesimo con 38 punti, con il picco raggiunto grazie alla quarta posizione ottenuta nel recente Gran Premio di Ungheria.

Fernando Alonso, pilota Alpine, ha rinnovato il proprio contratto fino al 2022. Fonte immagine: Twitter

Un rendimento che è stato sottolineato anche da Laurent Rossi, CEO della scuderia transalpina: “”Siamo molto lieti di confermare Fernando per la prossima stagione assieme a Esteban Ocon – le parole rilasciate al sito ufficiale della squadra – Per noi è una coppia di piloti perfetta, tra le più forti in griglia. Fernando ha impressionato tutti da quando è tornato in F1. La sua dedizione, il lavoro di squadra e la concentrazione per ottenere il massimo dalla squadra sono incredibili”.

Alonso, che in Formula Uno ha disputato l’immensa mole di 325 Gran Premi, parla ancora con la voglia di un esordiente: “Il nostro obiettivo è migliorarci in vista della prossima stagione, anche puntando sull’insieme dei cambi regolamentari. Questa scuderia mi ha accolto a braccia aperte, ed è come fossi tornato a casa – Alonso ha vinto due mondiali con la ex Renault ndr – Quest’anno siamo attesi a dei progressi. Il quarto posto ottenuto in Ungheria può essere un buon punto di partenza”.

