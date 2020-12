Formula 1: Toto Wolff rimarrà Team Principal Mercedes per i prossimi tre anni, trovato l’accordo

La stagione di Formula 1 2020 è da poco terminata ma i vari pezzi del puzzle che andranno a comporre la prossima sono sempre più numerosi, sia per quanto riguarda i piloti che gli assetti societari delle diverse scuderie.

Questa mattina la Mercedes ha confermato la presenza di Toto Wolff nelle vesti di Team Principal e CEO della scuderia tedesca per ulteriori tre anni. L’austriaco avrà comunque la possibilità di passare ad una nuova funzione esecutiva in squadra quando lo vorrà e quando sarà il momento giusto per farlo, a testimonianza del forte legame che lega ormai da molti anni Toto e la Mercedes.

Toto Wolff festeggia dopo uno dei tanti successi, insieme ai piloti Bottas e Lewis Hamilton – Fonte: profilo Twitter Mercedes F1

Anche l’assetto societario ha subito qualche modifica, dal punto di vista delle quote di proprietà del team di Formula 1. Toto Wolff avrà il 33,3% delle quote totali, insieme al Gruppo Daimler AG, anche lui proprietario per il 33,3% della società. Le quote di quest’ultima compagine sono diminuite anche a causa dell’entrata di un nuovo azionista in Mercedes, l’azienda chimica, nonché sponsor, Ineos, di proprietà del miliardario britannico Sir Jim Ratcliffe. Ineos sarà proprietaria, a sua volta, del 33,3% della scuderia che continuerà, quindi, a rappresentare la Mercedes-Benz nel mondo della Formula 1.

Fonte: profilo Twitter Mercedes F1

Non solo azionista ma confermato Team Principal, Toto Wolff ha successivamente dichiarato:

“Sono lieto di iniziare questo nuovo capitolo per il team Mercedes-AMG Petronas F1. Questa squadra è come una famiglia per me. Abbiamo attraversato così tanti alti e bassi insieme che non riesco a immaginare di lavorare con un gruppo migliore di persone in questo sport – e sono molto felice di continuare insieme in questa nuova era. Questo nuovo investimento da INEOS conferma che il business case per i team di Formula 1 è solido e invia un importante segnale di fiducia nello sport dopo un anno impegnativo. Sono entusiasta di dare il benvenuto a Jim, Andy e John nel team come comproprietari: hanno costruito una delle aziende più redditizie al mondo, incarnano il vero spirito imprenditoriale e la loro esperienza rafforzerà il nostro consiglio di amministrazione negli anni a venire. Parallelamente, è un privilegio continuare la mia collaborazione con Ola, Markus Schäfer e Mercedes-Benz per i prossimi anni”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS