Formula 1: i sorpassi più spettacolari degli ultimi 20 anni

Negli ultimi vent’anni la Formula 1 ha attraversato una trasformazione tecnica e culturale profonda. Dall’era dei motori V8 aspirati all’introduzione delle power unit ibride, dalla supremazia dell’aerodinamica estrema pre-2022 alla rivoluzione regolamentare pensata per favorire i duelli ravvicinati, ogni ciclo ha ridefinito il modo di progettare, guidare e interpretare una gara. Sono cambiate le gomme, con l’introduzione di mescole sempre più sensibili al degrado; è arrivato il DRS, che ha modificato le dinamiche d’attacco in rettilineo; è cresciuto il peso della strategia, con ingegneri e simulatori capaci di influenzare ogni scelta in tempo reale.

Eppure, in mezzo a questa sofisticazione crescente, una certezza è rimasta intatta: il sorpasso resta il gesto più autentico e decisivo della Formula 1. Superare un avversario non è mai un atto isolato. È la sintesi di un processo che inizia diversi giri prima: si studiano le traiettorie del rivale, si osserva dove consuma maggiormente le gomme, si prepara la batteria per avere energia extra nel momento chiave. Poi arriva l’istante. Una frenata al limite dei 5G, una scelta di linea che lascia spazio a zero esitazioni, un’accelerazione perfetta in uscita di curva. In quell’attimo si misura la differenza tra un pilota veloce e un campione.

Il sorpasso è anche gestione emotiva. Significa decidere quando attaccare e quando aspettare, accettare il rischio calcolato senza oltrepassarlo. In un’epoca in cui i distacchi si giocano sui millesimi e la telemetria analizza ogni dettaglio, è ancora l’istinto del pilota a fare la differenza nel corpo a corpo. Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito a manovre che non sono state soltanto spettacolari, ma simboliche. Sorpassi che hanno raccontato un passaggio generazionale, acceso rivalità, consolidato leadership. Alcuni hanno cambiato l’inerzia di un mondiale, altri hanno semplicemente mostrato al mondo il talento puro di chi li ha compiuti. Perché in Formula 1 si può dominare con la macchina migliore. Ma si entra davvero nella memoria collettiva quando, nel momento decisivo, si sceglie di attaccare.

Alonso su Schumacher a Suzuka 2005

Nel Gran Premio del Giappone 2005, Fernando Alonso realizza una delle manovre più straordinarie dell’era moderna superando Michael Schumacher all’esterno della 130R di Suzuka.

La 130R non è una curva qualsiasi. È una piega velocissima, da affrontare a oltre 300 km/h, dove l’aderenza aerodinamica è tutto e il margine d’errore è praticamente nullo. In quel punto non si improvvisa: o si ha totale fiducia nella macchina e nei propri mezzi, oppure si alza il piede. Alonso sceglie di non farlo.

Prepara l’attacco con lucidità, esce forte dalla curva precedente e si affianca alla Ferrari scegliendo la traiettoria esterna, la più rischiosa. Restare fuori significa esporsi all’aria sporca, perdere stabilità e accettare una percorrenza più lunga. Eppure lo spagnolo tiene la linea con una precisione chirurgica, controlla la monoposto senza la minima sbavatura e completa il sorpasso con naturalezza.

Non era una posizione decisiva per il titolo mondiale, ma il significato andò ben oltre il risultato. Fu l’immagine di una nuova generazione che non riconosce intoccabili, pronta ad attaccare il campione dominante nel punto più veloce e intimidatorio del tracciato. In quell’istante non cambiò solo l’ordine in pista: cambiò la percezione dei rapporti di forza in Formula 1.

Hamilton contro Rosberg in Bahrain 2014

Il duello tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg nel Gran Premio del Bahrain 2014 non si può sintetizzare in un singolo sorpasso. È stato un confronto prolungato, costruito giro dopo giro, che ha messo in scena una battaglia tecnica e psicologica di altissimo livello.

Negli ultimi passaggi, con la safety car che ricompatta il gruppo, la tensione sale. Rosberg sfrutta il DRS e la potenza della power unit Mercedes per attaccare in rettilineo, arrivando spesso al limite della staccata in curva 1. Hamilton risponde con una difesa intelligente: non chiude in modo disperato, ma prepara meglio l’uscita, sacrifica l’ingresso per avere più trazione e proteggersi nel tratto successivo.

La differenza non la fa solo l’ala mobile, ma la gestione dell’energia elettrica, delle temperature e delle traiettorie. Ogni attacco è calcolato, ogni difesa è studiata per non compromettere il giro successivo. È una partita a scacchi a oltre 300 km/h, dove la pressione mentale è costante e l’errore può significare perdere la vittoria.

Quel duello dimostrò che, anche nell’era più tecnologica della Formula 1, restano centrali due elementi: la precisione in staccata e la forza mentale nel corpo a corpo. In una stagione che avrebbe acceso una delle rivalità più intense degli ultimi decenni, il Bahrain fu il primo vero manifesto.

Verstappen a Spa 2015

Nel 2015 un giovanissimo Max Verstappen attira l’attenzione dell’intero paddock con un sorpasso all’esterno di Blanchimont ai danni di Felipe Nasr, durante il Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps.

Blanchimont è una delle curve più veloci del calendario: si percorre quasi in pieno, con carichi laterali elevatissimi e pochissimo margine per correggere un errore. Tentare un attacco all’esterno in quel punto significa esporsi alla traiettoria più lunga, restare più a lungo nella zona sporca dell’aria e accettare il rischio di perdere stabilità a velocità superiori ai 300 km/h.

Verstappen non si limita a provarci: prepara l’azione con precisione, si affianca con decisione e mantiene la linea esterna senza esitazioni, controllando la monoposto con una maturità sorprendente per la sua età. La manovra è pulita, netta, definitiva.

In quell’episodio si intravede già il suo tratto distintivo: coraggio calcolato, aggressività nel momento giusto e un istinto naturale nel corpo a corpo. Non è solo un sorpasso spettacolare, ma la dichiarazione di intenti di un talento destinato a cambiare gli equilibri della Formula 1 negli anni successivi.

Ricciardo in Cina 2018

Nel Gran Premio di Cina 2018, Daniel Ricciardo costruisce una delle vittorie più brillanti della sua carriera con una serie di sorpassi eseguiti con precisione chirurgica. Il più emblematico è quello ai danni di Valtteri Bottas, decisivo per prendere il comando della gara.

Dopo l’ingresso della safety car e il cambio gomme che gli consente di montare mescole più fresche, Ricciardo legge perfettamente il momento. Studia Bottas per alcuni giri, prepara l’attacco sfruttando al meglio il DRS e arriva in fondo al lungo rettilineo di Shanghai con maggiore velocità. La staccata è profonda ma controllata: frena al limite senza bloccare, mantiene stabilità in inserimento e tiene il posteriore perfettamente composto.

La traiettoria in uscita è pulita, senza sbavature, e gli consente di chiudere la manovra con decisione. È un sorpasso che racchiude tutto il repertorio dell’australiano: freddezza, sensibilità nella gestione del freno e capacità di scegliere l’istante esatto per colpire.

Quella manovra dimostra che il sorpasso non è soltanto aggressività o spettacolo. È soprattutto tempismo perfetto, lettura strategica della gara e fiducia totale nei propri mezzi. In una Formula 1 sempre più complessa, Ricciardo offrì una lezione di semplicità esecutiva al massimo livello.

Vettel su Button a Monza 2011

Nel tempio della velocità, a Monza, Sebastian Vettel firma una delle manovre più spettacolari della sua carriera superando Jenson Button all’esterno della Curva Grande nel Gran Premio d’Italia 2011.

La Curva Grande si percorre ad altissima velocità, in piena accelerazione dopo il rettilineo principale. Tentare un sorpasso all’esterno in quel punto significa restare su una linea sporca, con meno aderenza, e accettare il rischio di finire largo. Vettel non solo attacca, ma mantiene due ruote sull’erba a oltre 250 km/h, senza mai perdere il controllo della monoposto.

È una manovra che richiede sensibilità estrema sul volante e sull’acceleratore. Basta una minima perdita di aderenza per compromettere tutto. Eppure il tedesco mantiene stabilità e precisione, chiude la traiettoria con decisione e completa il sorpasso con apparente naturalezza.

Quell’azione rappresenta perfettamente il Vettel dominante di quegli anni: sicuro dei propri mezzi, tecnicamente impeccabile e capace di osare senza mai perdere lucidità. In un circuito che esalta la velocità pura, fu una dimostrazione di controllo assoluto in condizioni al limite.

Perché il sorpasso resta l’essenza della Formula 1

Tecnologia, strategie, simulazioni, analisi dei dati in tempo reale. In Formula 1 ogni dettaglio è misurato, previsto, ottimizzato. Le decisioni vengono elaborate al muretto con modelli matematici complessi, le prestazioni sono monitorate curva dopo curva, l’energia viene distribuita con precisione quasi scientifica.

Eppure, quando due monoposto si affiancano in fondo a un rettilineo e arrivano ruota a ruota in staccata, tutto si riduce all’essenza. In quell’istante la Formula 1 torna alla sua forma più pura: un duello diretto tra due piloti che devono scegliere quanto rischiare e fino a dove spingersi.

Un grande sorpasso nasce molto prima del momento decisivo. È fatto di studio dell’avversario, di pressione costruita giro dopo giro, di gestione intelligente delle gomme e dell’energia. Ma si concretizza in una frazione di secondo: una frenata al limite, una traiettoria scelta senza esitazioni, la capacità di restare freddi mentre tutto accade a oltre 300 km/h.

È lì che il talento supera il margine tecnico. È lì che l’istinto completa ciò che la tecnologia prepara. Ed è per questo che, nonostante regolamenti sempre più sofisticati e monoposto sempre più complesse, il pubblico continuerà ad aspettare quel momento preciso: quando un pilota decide che è il momento di provarci.