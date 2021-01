Formula 1: Charles Leclerc positivo al Covid-19

La morsa del Covid continua ad interessare il mondo della Formula 1. Qualche giorno fa era toccato al pilota McLaren Lando Norris, ora è il ferrarista monegasco Charles Leclerc ad essere risultato positivo al virus.

Il ferrarista Charles Leclerc in una foto di qualche giorno fa, attualmente in isolamento nella sua abitazione a causa della positività al Covid-19: fonte: profilo Twitter Ferrari

A pubblicare la notizia ci ha pensato la stessa Ferrari, pochi minuti fa, tramite i suoi canali social.

Di seguito si riporta l’estratto:

“Scuderia Ferrari Mission Winnow driver Charles Leclerc has tested positive for COVID-19. In accordance with the team’s protocols, Charles is tested regularly and yesterday, the result from his latest test came back positive.

Charles notified us immediately and has informed everyone he has been in close contact with in the last few days. He is currently feeling ok with mild symptoms and is now self-isolating at home in Monaco”.

In accordo con i protocolli di sicurezza del team, Charles si è sottoposto come tutti – si legge – ad i classici test di monitoraggio Covid e gli ultimi risultati degli esami di ieri hanno evidenziato la sua positività.

Leclerc ha informato tutti coloro che sono stati a stretto contatto con lui negli ultimi giorni – precisa il comunicato ufficiale.

Charles Leclerc è al momento in isolamento nella sua casa nel Principato, con sintomi lievi.

Tutti i tifosi della rossa sperano che il virus possa diventare quanto prima solo un brutto ricordo per il pilota monegasco, con la speranza che il ferrarista si possa presto riprendere al meglio.

