Fluminense vince la Libertadores: battuto 2-1 il Boca Junior ai supplementari

I brasiliani del Fluminense hanno vinto per la prima volta nella sua storia la Coppa Libertadores: sconfitto per 2-1 dopo i tempi supplementari il Boca Junior.

La 64ª edizione della Coppa Libertadores giocata sul mitico Maracanà di Rio de Janiero è stata vinta dalla squadra di casa del Fluminense. Per i brasiliani si tratta del primo titolo conquistato al secondo tentativo dopo la finale persa ai calci di rigore nel 2008 contro gli ecuadoregni del LDU di Quito.

La finale della Coppa Libertadores, tra i brasiliani del Fluminense e gli argentini del Boca Juniors si è decisa nei tempi supplementari, grazie alla rete al 99′ di Kennedy.

Nei tempi regolamentari il risultato è stato di 1-1. Dopo l’iniziale vantaggio al 36′ del Fluminense grazie alla rete di Cano, il Boca Junior aveva raggiunto il momentaneo pareggio al 72′ con Advincula. Nei tempi supplementari l’equilibrio della partita si è spezzato con la bellissima rete del giovane 21enne Kennedy, che per la troppa esultanza è stato anche espulso.

Se per il Fluminense è la prima grande vittoria a livello sudamericano, dopo i 33 titoli del campionato carioca e dei 4 brasileirao, per il Boca Juniors si tratta della terza sconfitta consecutiva in finale della coppa Libertadores dopo quelle del 2012 e 2018.

Marcelo dopo il Real Madrid vince con il suo Fluminense

Vittoria storica per il Fluminense ma anche per il 35enne Marcelo, ex giocatore del Real Madrid. Dopo aver vinto 5 Champions League con le merengues, il brasiliano con la sua squadra del cuore, il Flu, è riuscito a conquistare la Coppa Libartadores.

😍🏆 A emoção de conquistar a CONMEBOL #Libertadores pelo clube do coração!



Marcelo con la vittoria in Coppa Libertadores con il suo Fluminense diventa il 14° giocatore, 9 brasiliani e 4 argentini che sono riusciti a centrare la doppietta con la Champions League.

Juan Pablo Sorín | River Plate e Juve

Roque Junior | Palmeiras e Milan

Walter Samuele | Boca Juniors e Inter

Dida | Cruzeiro e Milan

Rafinha | Flamengo e Bayern Monaco

Ronaldinho | Atlético Mineiro e Barcellona

Carlos Tevez | Boca Juniors e Manchester United

Ramires | Palmeiras e Chelsea

David Luiz | Flamengo e Chelsea

Neymar Jr. | Santi e Barcellona

Danilo | Santos e Real Madrid

Caffè | San Paolo e Milan

Julian Álvarez | River Plate e Manchester City