Video Gol Highlights Fiorentina-Verona 1-0 e Sintesi 17-12-2023

Video Gol e Highlights di Fiorentina-Verona 1-0 , 16° giornata Serie A 2023/24: Beltran regala tre punti importantissimi ai viola nell’inseguimento della zona Champions.

Una partita che ha visto il Verona affrontare l’avversario senza timori, con grande coraggio. Un rigore sbagliato e tante occasioni non sono servite, visto che a dieci minuti dal termine Beltran infila la rete della vittoria!

Viola che rimangono momentaneamente in quinta posizione, pari al Napoli, con 27 punti, a più due su Bologna e Roma. Verona che rimane in zona retrocessione, esce dal Franchi con 0 punti anche se avrebbe meritato qualcosa di più.

Fiorentina-Verona, 16° giornata di Serie A

Sintesi di Fiorentina-Verona 1-0 :

Dopo appena due minuti dall’inizio della sfida viene assegnato un calcio di rigore al Verona. Terracciano si addormenta, Folorunsho gli ruba la sfera e viene steso dallo stesso portiere viola. L’arbitro Ferrieri Caputi, dopo il consulto con il VAR, assegna il tiro dagli undici metri. Il portiere Terracciano si supera e blocca il tiro rasoterra di Djuric alla sua sinistra, così come sulla ribattuta di Suslov. Il terzo tentativo di Ngonge termina a lato.

Verso il decimo minuto ancora ospiti pericolosi. Tchatchoua crossa da destra, il colpo di Lazovic è respinto da Kayode, quindi da due passi Ngonge viene fermato da Terraciano!

Verso il ventesimo minuto di gioco rete annullata ai padroni di casa. N’Zola raccoglie un calcio di punizione di Biraghi, ma si aggiusta la sfera con il braccio prima di colpire con il mancino verso l’angolo di destra della porta difesa da Montipò.

Quando sta per scoccare la mezz’ora ancora ospiti pericolosi con cross di Lazovic su cui Djuric colpisce di testa ma trova l’attenta risposta di Terracciano. Lo stesso portiere viola si ripete due minuti più tardi su di una conclusione da pochi passi di Ngonge derivata da un cross dalla destra di Folorunsho.

Ancora cinque minuti più tardi gialloblu pericolosi con Ngonge che non trova la porta di poco dopo un tiro a giro con il sinistro.

Quando mancano cinque minuti al termine una punzione di Suslov, calciata da una posizione piuttosto lontana, termina alta sopra la traversa.

Viola che fanno fatica a costruire occasioni da goal. Sempre pericolosi gli ospiti, ancora con un cross da sinistra per Folorunsho, il cui colpo di testa termina a lato.

Finisce il primo tempo con protagonista Terracciano che ha salvato prima un calcio di rigore e poi altre occasioni per gli ospiti.

Dopo due minuti della ripresa partono meglio i viola. Al secondo minuto Ikoné isolato a destra contro Terracciano, effettua un tiro a giro con pallone di poco alto sopra la traversa!

Un minuto più tardi occasione per gli ospiti. Colpo di testa di Amione che termina dalle parti di Terracciano, che blocca senza difficoltà particolari. Lo stesso portiere viola si esibisce in una parata non complicata sul tiro di Suslov da fuori area.

Poco dopo il quarto d0ora di gioco viola in avanti pericolosamente con Ikoné che sbuca dalla retrovie, la difesa gialloblu si addormenta, ma Montipò esce e anticipa l’attaccante francese.

A metà della ripresa ancora protagonista il portiere viola. Si esibisce in un ottimo intervento su colpo di testa di Hien, con traiettoria a scendere. Nettamente il migliore in campo Terracciano in questa partita.

Verso la mezz’ora viola che costruiscono l’azione più pericolosa del match. Cross dalla sinistra di Biraghi, il pallone termina su Mandragora, che al volo colpisce in mezza girata il pallone, ma Montipò è reattivo e blocca.

Poi Beltran riceve un preciso cross in area, calcia rapidamente al centro della porta trovando un attento Montipò.

VANTAGGIO DELLA FIORENTINA! Lucasa Beltran è bravo a colpire il pallone dopo una serie di rimpalli, dall’interno dell’area. Riesce, quindi, a mandare la sfera sotto l’incrocio dei pali sfruttando anche una deviazione di un difensore gialloblu!

Il nuovo entrato per gli ospiti Mboula prova subito a farsi vedere, con un cross arretrato per Dawdowicz, ma il, tiro di quest’ultimo termina abbondantemente alto!

L’arbitro termina la sfida, con il successo dei viola per 1-0.

Tabellino di Fiorentina-Verona 1–0 :

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta (72′ st Milenkovic), Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez (46′ st Arthur Melo), Mandragora (85′ st Mina); Ikoné, Beltran, Sottil (46′ st Kouame); Nzola (46′ st Barak). Allenatore: Italiano

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Hien, Magnani (46′ st Amione), Terracciano; Folorunsho (84′ st Mboula), Hongla; Ngonge, Suslov (63′ st Dawidowicz), Lazovic (75′ st Saponara); Djuric (62′ st Henry). Allenatore: Baroni

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi

Marcatori: 79′ st Beltran (F)

Assist: –

Ammoniti: Montipò (V), Biraghi (F), Barak (F), Dawidowicz (V)

Espulsioni: –