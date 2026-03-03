Fiorentina: Vanoli furioso dopo il 3-0

Vanoli - Stadiosport.it

La sconfitta per 3-0 contro l’Udinese Calcio rappresenta molto più di una semplice battuta d’arresto per l’ACF Fiorentina. È un risultato che interrompe il momento positivo costruito nelle ultime settimane e che riporta alla luce limiti già intravisti nella recente sfida europea contro il Jagiellonia Białystok.

A Udine la squadra di Paolo Vanoli ha dato la sensazione di non riuscire mai a prendere il controllo della gara. L’Udinese ha impostato la partita sull’intensità e sull’aggressività nei duelli, vincendo sistematicamente le seconde palle e sfruttando con efficacia le situazioni da fermo. La Fiorentina, al contrario, ha mantenuto un possesso palla ordinato ma poco incisivo, senza accelerazioni né attacchi convincenti alla profondità.

Il dato più significativo è quello dei tiri in porta: nessuna conclusione nello specchio nell’arco dei novanta minuti. Un numero che sintetizza le difficoltà offensive e l’incapacità di trasformare il palleggio in pericolosità concreta.

Nel post-partita Vanoli ha scelto di soffermarsi soprattutto sull’aspetto mentale:

“È sembrata la continuazione della partita di Conference. La mentalità era sbagliata.”

Il riferimento alla sfida europea non è casuale. Anche in quell’occasione la Fiorentina aveva mostrato cali di concentrazione e gestione emotiva discutibile. A Udine, questi segnali si sono ripresentati con maggiore evidenza.

La fase difensiva ha sofferto la fisicità friulana, in particolare sui calci piazzati e nei duelli individuali. Daniele Rugani, schierato titolare dopo un lungo periodo di inattività, ha faticato sul piano del ritmo e della condizione, ma l’allenatore ha evitato di personalizzare l’analisi, ribadendo la fiducia nel giocatore e sottolineando la natura collettiva delle difficoltà.

Anche in fase offensiva la squadra è apparsa prevedibile: pochi inserimenti senza palla, scarsa occupazione dell’area, mancanza di cambi di ritmo. Elementi che, contro un avversario organizzato e fisicamente dominante, hanno finito per facilitare il compito dei bianconeri.

A complicare ulteriormente il quadro c’è l’uscita di Moise Kean per un problema alla tibia, situazione che andrà valutata nei prossimi giorni. Nel frattempo, la classifica si accorcia e aumenta la pressione in vista dei prossimi impegni.

Vanoli è stato chiaro: la questione non riguarda soltanto l’assetto tattico, ma la capacità della squadra di affrontare le partite con continuità di concentrazione e determinazione. La crescita passa da lì.

La trasferta di Udine, più che un episodio isolato, appare come un test fallito sul piano della maturità. E per una squadra che ambisce a stabilità e credibilità, la risposta dovrà arrivare subito.