Video Gol Highlights Fiorentina-Udinese 2-2 e Sintesi 14-01-2024

Video Gol e Highlights di Fiorentina-Udinese 2-2 , 20° giornata di Serie A: Lovric, poi Beltra, quindi Thauvin e ancora Nzola. Altalena di emozioni al Franchi per il 2-2 finale

Un pareggio che non dà troppo respiro agli ospiti, così come due punti in meno per i viola nella corsa ad un posto in Europa!

Un match nel compenso molto vibrante, ricco di opportunità e senza sosta fino alla fine!

Fiorentina-Udinese, 20esima giornata di Serie A

Partenza sprint per gli ospiti. Calcio d’angolo e colpo di testa di Walace che anticipa tutti ma non riesce ad inquadrare la porta.

Poi un altro calcio di punizione affidato al mancino di Samardzic. Quest’ultimo effettua un passaggio per Lovric il quale trova Pereyra sul secondo palo. L’argentino, però, non sfrutta bene l’occasione e manda fuori.

VANTAGGIO DELL’UDINESE! La Fiorentina perde palla nell’area avversaria e scatena il contropiede ospite. Lucca riesce a servire Lovric, il quale effettua un uno contro uno vincente contro Ranieri, poi calcia con il sinistro in diagonale e fulmina Terracciano!

Un timido tentativo di risveglio da parte dei viola, subito troncato da un’azione di contropiede friulana. Una giunti in area di rigore, Ebosele mette al centro per Lucca, ma il centravanti non interviene e la palla scivola via.

A metà del primo tempo altra occasione limpida per gli ospiti! Lancio di Walace per Lucca, il quale vuole tirare subito invece di avanzare e permette la risposta di Terracciano.

Alla mezz’ora altra limpida opportunità per i bianconeri! Kamara ruba palla, accelera e serve in verticale Pereyra. Il diagonale dell’argentino trova la risposta di Terraciano!

Quando entriamo negli ultimi dieci minuti c’è il tempo di vedere una bella punizione calciata da Samardzic, con ribattuta della barriera e conseguente conclusione in porta. Su quest’ultima Terraciano si fa trovare pronto. Ci prova dalla bandierina lo stesso sloveno, ma trova ancora attento il numero uno viola.

Ripresa che inizia con ancora gli ospiti pericolosi. Al primo minuto azione di Ebosele, il quale dalla destra trova Pereyra in area, il cui tiro viene bloccato dalla difesa viola!

Poi si fanno vedere i padroni di casa. Prima con una conclusione dai 25 metri di Mandragora, sulla quale è ben piazzato Okoye, Poi con un bel cross dalla destra di Faraoni, con Ikonè che in spaccata non ci arriva di poco alla conclusione.

PAREGGIO DELLA FIORENTINA! Crossa dalla destra di Faraoni, pallone che arriva sulla testa di Beltran che fulmina Okoye sulla sua destra!

Verso la metà della ripresa occasione clamorosa per gli ospiti. Punizione mancina a giro di Thauvin, il portiere viola pasticcia e trova il palo a salvare il suo errore!

VANTAGGIO DELL’UDINESE! Bellissimo passaggio di Lovric che pesca Thauvin. il quale smarcatosi in area, ha tutto il tempo e lo spazio per colpire in diagonale e fulminare Terracciano!

PAREGGIO DELLA FIORENTINA! A cinque minuti dal termine Beltran prova una conclusione dentro l’area ma trova la difesa friulana ad impedire. L’arbitro viene richiamato al VAR per un fallo di mano di un difensore bianconero. Dopo il repley, viene concesso il tiro dagli undici metri alla viola. Nzola dagli undici metri non sbaglia!

Al primo minuto di recupero palo clamoroso della viola con una conclusione bellissima di Bonaventura!

La partita finisce qui, un 2-2 finale!

Tabellino di Fiorentina-Udinese 2–2 :

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (46′ st Faraoni), Martinez Quarta, Ranieri (88′ st Milenkovic), Biraghi; Duncan (46′ st Melo), Mandragora; Ikonè (88′ st Barak), Bonaventura, Brekalo (76′ st Nzola); Beltran. All. Italiano

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele (58′ st Ehizibue), Samardzic (58′ st Thauvin), Walace, Lovric, Kamara (95′ st Tikvic); Pereyra; Lucca (58′ st Success). All. Cioffi

Arbitro: Pairetto (Torino)

Marcatori: 10′ pt Lovric (U), 56′ st Beltran (F), 73′ st Thauvin (U), 87′ st Nzola su rig. (F)

Assist: 10′ pt Lucca (U), 56′ st Faraoni (F), 73′ st Lovric (U)

Ammoniti: Kamara (U), Ranieri (F)

