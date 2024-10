Video Gol e Highlights Fiorentina-New Saints 2-0 , 1° Giornata Conference League: uno-due firmato Adli e Kean alla metà della ripresa bastano alla viola per conquistare i primi tre punti in questa competizione.

Una partita sempre in controllo, mai in affanno, tranne che per un tiro avvenuto alla mezz’ora della ripresa quando il risultato era già in ghiaccio. Parte bene la formazione di Palladino, il quale proverà a riportare la viola in finale. Sarebbe la terza volta consecutiva.

Fiorentina-New Saints, 1° giornata Conference League

Sintesi di Fiorentina-New Saints 2-0

Giropalla insistito per la viola, che controlla la sfera nei primi minuti di gioco. Gli ospiti hanno provato con una fiammata, ma la loro azione si è spenta subito.

Al quinto minuto già prima occasione per i padroni di casa. Ikoné avanza in dribbling fino all’area di rigore, ma calibra male il tiro e non trova il centro della porta

Poco dopo il decimo minuto ancora viola in avanti. Una conclusione di Kouame dal limite, con Roberts che si distende e devia la soluzione in angolo.

La viola ci prova con tentativi dalla distanza, prima con Parisi, poi con Ikoné. Alla metà della prima frazione Beltran entra in area, calcia con il destro di potenza, ma Roberts devia prontamente in calcio d’angolo. Un minuto più tardi è Biraghi a provarci con un tiro al volo con il sinistro, con pallone che termina non troppo lontano dalla traversa!

Poco dopo la mezz’ora un destro dal limite di Kouame, con esito fuori di poco. Dopo un breve periodo in cui gli ospiti hanno provato a far girare la sfera, il gioco è tornato nelle mani dei padroni di casa.

Quando mancano due minuti al termine del primo tempo, Mandragora calcia da dentro l’area di prima intenzione, ma prende l’incrocio dei pali!

Al terzo minuto di recupero Sottil prova a colpire con il destro dopo essersi liberato dalla sinistra, ma Roberts blocca il suo tentativo. L’arbitro decreta la fine della prima frazione.

Nella ripresa, al sesto minuto, occasione per i padroni di casa con Kouame, il quale prova un destro violento, ma la sua conclusione è deviata sul fondo. Lo stesso attaccante ivoriano è protagonista, qualche minuto dopo, con un colpo di testa, ma il pallone si spegne oltre la linea di porta.

VANTAGGIO DELLA FIORENTINA! Poco dopo la mezz’ora i viola vanno in vantaggio. Adli colpisce un pallone vagante in area e le fa terminare nell’angolino basso di sinistra!

RADDOPPIO DELLA VIOLA! Kean ribadisce nell’incrocio dei pali un pallone che era terminato nei suoi piedi!

Verso la mezz’ora Ikoné effettua una serie di finte, calcia verso il palo di sinistra, ma Roberts ci mette una pezza con un grande intervento!

Due minuti dopo si fanno vedere gli ospiti per la prima volta nell’area avversaria. Adam Wilson dopo un controllo calcia rasoterra al centro della porta e Terraciano deve esibirsi in una difficile parata per evitare la rete

Di nuovo la viola, prima con Kean, la cui conclusione rasoterra sulla sinistra viene respinta in tuffo dal portiere avversario, poi con Parisi più centrale e meno pericoloso.

Quando siamo quasi al novantesimo minuto, il sinistro dalla distanza di Richardson viene bloccato in presa da Roberts.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-New Saints 2–0

Tabellino di Fiorentina-New Saints 2–0

Fiorentina (4-3-3): Terracciano – Kayode (58′ Dodo), Moreno, Biraghi, Parisi – Beltran (58′ Guðmundsson), Mandragora (46′ Richardson), Adli (82′ Danilo Cataldi)- Ikoné, Kouame, Sottil (58′ Kean). All. Palladino

New Saints (4-3-3): Roberts – Daniels, Davies, Bodenham, Redmond (82′ Ryan Brobbel) – Clark (67′ Declan McManus), Smith, Williams – Bradley (61′ Jordan Marshall), Wilson (82′ Adrian Cieslewicz), Holden. All. Harrison

ARBITRO: Gishamer (Austria)

GOL: 65′ Adli (F), 69′ Kean (F)

ASSIST:

AMMONITI: 56′ Daniel Williams (TNS), 87′ Kouame (F)

ESPULSIONI: –

NOTE: Quattro minuti di recupero nella prima frazione di gara.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.