Fiorentina-Lazio dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 8-5-2021

Dove vedere Fiorentina Lazio, anticipo della 35° Giornata di Serie A, sabato 8 maggio alle 20:45. La partita Fiorentina-Lazio sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sul canale satellitare DAZN1

Una partita davvero importante per la Fiorentina e per la Lazio che lottano per obbiettivi diversi. I Viola sembrano essere ormai tranquilli per la salvezza ma non si dovrà abbassare la guardia. La squadra di Beppe Iachini viene dal roboante pareggio per 3-3 contro il Bologna. Obbiettivo europeo, invece, per la Lazio di Simone Inzaghi.

Il 5-2 contro il Napoli è stata una dura batosta ma i biancocelesti sembrano essersi ripresi. Dopo il 3-0 contro il Milan è arrivato anche un sofferto 4-3 contro il Genoa. La Lazio sogna la qualificazione in Champions League ma tante sono le pretendenti. La lotta è ancora aperta e la vittoria al Franchi potrebbe essere di vitale importanza in attesa del big match tra Juventus e Milan.

Ultime sulle formazioni di Fiorentina-Lazio:

Solito 3-5-2 per la Fiorentina. In porta Dragowski mentre per la difesa spazio a Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta. A centrocampo come centrali Bonaventura, Amrabat e Castrovilli mentre sulle fasce Caceres e Igor. Per l’attacco dovrebbero partire dal primo minuto Vlahovic e Ribery.

La Lazio risponde con lo stesso modulo. A difendere i pali ci sarà Reina mentre nella difesa a tre possibile lo schieramento di Marusic, Acerbi , che ritorna dopo la squalifica, assieme a Radu. Centrocampo a cinque che prevede Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto nella parte centrale. Come laterali Lazzari sulla destra e Lulic sulla sinistra, vista la squalifica di Fares. In attacco la coppia Correa-Immobile

Probabili formazioni Fiorentina-Lazio:

Fiorentina (3-5-2) : Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Igor; Vlahovic, Ribery

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Come vedere Fiorentina-Lazio in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Fiorentina-Lazio

: Fiorentina-Lazio Data : Sabato 8 maggio 2021

: Sabato 8 maggio 2021 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN e DAZN1

: DAZN e DAZN1 Streaming: DAZN (app)

La partita Fiorentina Lazio, anticipo 35° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva sull’app Dazn

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del canale satellitare DAZN 1 (numero 209).

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Fiorentina-Lazio:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Fiorentina Lazio in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Fiorentina-Lazio:

Sono 155 i precedenti tra Fiorentina e Lazio. Le vittorie sono 49 per la Fiorentina e 64 per la Lazio e solamente 42 i pareggi. I gol messi a segno dai Viola sono 193 contro i 221 della Lazio. L’ultimo precedente al Franchi risale al match del 27 ottobre 2019. A vincere furono gli ospiti 2-1. Ad aprire le marcature fu Correa, poi c’è stato il pareggio di Chiesa e nei minuti finali il gol vittoria di Immobile.

