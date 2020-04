Fiorentina: Cutrone, Pezzella e Vlahovic guariti dal Coronavirus

Con un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha fatto sapere che Cutrone, Pezzella e Vlahovic sono risultati negativi ai tamponi. I tre giocatori erano risultati positivi al Coronavirus lo scorso mese.

Buone notizie per la Fiorentina e per il calcio italiano. Il club viola ha comunicato quest’oggi che Patrick Cutrone, German Pezzella e Dusan Vlahovic sono guariti dal Coronavirus. I tre giocatori sono stati nuovamente sottoposti al test del tampone ed il risultato è stato negativo.

Il primo ad essere infettato fu Vlahovic lo scorso 13 Marzo, mentre il giorno successivo arrivò la positività al test di Cutrone e Pezzella. La Fiorentina aveva subito attivato le misure di sicurezza previste dall’ordinanza, con i giocatori subito messi in quarantena.

Dopo quasi un mese è arrivata la guarigione per i tre calciatori della Viola che ha provveduto a farlo sapere con un comunicato ufficiale. Nella nota, la Fiorentina ha poi ringraziato medici, infermieri e strutture ospedaliere per quanto stanno facendo in questo periodo delicato per il paese.

Inoltre nel comunicato ufficiale, la Fiorentina ha reso noto che la raccolta fondi Forza e Cuore, alla quale partecipa al fianco della Fondazione Careggi e della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus, ha superato quota i 760.000 euro.

Grazie a questa raccolta fondi, il club viola ha spiegato che è stato possibile acquistare materiali e strumenti di prima necessità per combattere il Coronavirus.

