Fiorentina: Callejon positivo al Covid-19

La società Viola ha comunicato, attraverso il proprio sito, che l’esterno spagnolo è risultato positivo al Covid-19 dopo lo svolgimento dei test preventivi. Il giocatore è asintomatico e la squadra è stata posta in “bolla”.

Jose Maria Callejon, 33 anni, 1 gol in Coppa Italia nella sua nuova avventura a Firenze. Oggi è risultato positivo al Covid-19

Piove sul bagnato in casa Fiorentina.

L’imminente trasferta a Parma sarà un crocevia decisivo non solo per la stagione dei gigliati ma, soprattutto, per il destino dell’attuale allenatore Beppe Iachini.

Le voci sul possibile cambio tecnico sulla panchina Viola sono insistenti e i risultati di questo inizio di campionato, di certo, non aiutano il mister di Ascoli Piceno. La squadra parte bene; detenendo il record di gol nei primi 15 minuti; ma non riesce a gestire i vantaggi e, spesso, si è fatta rimontare da compagini molto meno attrezzate dei Toscani.

Uno degli elementi che ha scaturito la rabbia dei tifosi è l’avversione del tecnico a cambiare modulo, spesso adattando giocatori in posizioni diverse da quelle abituali.

Uno degli esempi è Josè Maria Callejon. Lo spagnolo, arrivato quest’estate a costo zero, ha quasi sempre giocato da attaccante nel 3-5-2 viola, nonostante la sua bravura sulla fascia. L’avventura di Callejon a Firenze non è partita nel migliore dei modi e le prestazioni sono al di sotto delle aspettative riguardanti l’ex numero 7 del Napoli.

A complicare le cose, sia ai Viola che allo spagnolo, c’è il comunicato ufficiale emanato stamani sul sito ufficiale della società fiorentina che conferma la positività al Covid-19 di Callejon.

Il comunicato ufficiale dell’ACF Fiorentina

“ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Josè Maria Callejon che, asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari”

Squadra in bolla, Callejon in isolamento

L’esterno spagnolo è già stato posto in isolamento e dovrà rimanere lontano dai campi almeno per 15 giorni. Il resto della rosa, invece, è entrato in “bolla” e aspetterà il prossimo test per capire quanti tesserati potranno, effettivamente, andare a Parma in vista del match di domani.

Un’assenza pesante per la Fiorentina se a questa si aggiunge anche la defezione di German Pezzella per problemi fisici.

