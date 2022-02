Fiorentina-Atalanta dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 20-2-2022

Dove vedere Fiorentina-Atalanta, match valido per la 26°giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 20 febbraio alle 12:30 allo Stadio Franchi. Fiorentina Atalanta sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

La ventiseiesima giornata di Serie A si apre con un lunch match che è una sorta di replay degli ottavi di Coppa Italia. Infatti, Fiorentina ed Atalanta si sono già sfidate in quella competizione, a Bergamo, e a trionfare sono stati i Viola che sono passati ai quarti dove affronteranno la Juventus. Stavolta, però, l’incontro sarà al Franchi con una Fiorentina che viene dal successo sofferto in casa dello Spezia.

La squadra di Vincenzo Italiano vuole avvicinarsi sempre di più alla zona europea ed attualmente è all’ottavo posto con 39 punti dietro Roma e Lazio. L’Atalanta, invece, è quinta a 44 punti ma non sta affrontando uno dei suoi periodi migliori. Mese di febbraio davvero sciagurato per la Dea che non ha ancora vinto nelle ultime uscite.

In quattro partite ci sono stati tre pareggi nei tre big match contro Inter, Lazio e Juventus ed una sconfitta, lo scivolone inaspettato in casa contro il Cagliari. Gli uomini di Gian Piero Gasperini vengono dal successo contro l’Olympiacos in Europa League ma, in campionato , vogliono ritornare alla vittoria che manca da gennaio, dal roboante 6-2 sul campo dell’Udinese.

Dove vedere Fiorentina-Atalanta in diretta TV e streaming

Partita: Fiorentina-Atalanta

Fiorentina-Atalanta Data: 20 febbraio

20 febbraio Orario: 12:30

12:30 Canale tv: DAZN Channel (canale 409) , Sky Sport Calcio (canale 202)

(canale 409) (canale 202) Streaming: DAZN, Sky Go

Fiorentina-Atalanta, match della 26°giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Fiorentina – Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Fiorentina – Atalanta in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

La telecronaca di Fiorentina Atalanta è a cura di Ricky Buscaglia affiancato da Emanuele Giaccherini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

La telecronaca di Sky di Fiorentina Atalanta sarà a cura di Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Fiorentina-Atalanta, le ultimissime

4-3-3 assoluto per Vincenzo Italiano. A porta sempre Terracciano e davanti a lui la difesa con i centrali Milenkovic e Martinez Quarta coadiuvati dai terzini Odriozola e Biraghi. Per la mediana viola dovrebbero esserci dal primo minuto Bonaventura assieme a Torreira e Maleh. In attacco Gonzalez e Sottil in aiuto a Piatek, letale nel match contro lo Spezia.

L’Atalanta risponde con un 3-4-1-2. Gasperini ritrova Musso in porta, rientrato dalla squalifica, e con la difesa titolare formata da Toloi, Demiral e Djimsiti, autore della rimonta in pochi minuti contro l’Olympiacos. In regia tocca a Hateboer, de Roon, Freuler e Zappacosta. Gli orobici devono fare i conti con una grande emergenza in attacco. Oltre Zapata ed Ilicic, anche Muriel si è infortunato nel match contro i greci. A Firenze attacco ridisegnato con Pessina, Malinovskyi e Boga.

Fiorentina-Atalanta, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Piatek, Sottil.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina; Malinovskyi, Boga.

Migliori Bookmakers AAMS