Finals Nations League: Italia contro la Germania ai quarti.

Dopo la sconfitta casalinga per 1-3 contro la Francia e la conseguente delusione di non esse riusciti a passare il girone come testa di serie nel Gruppo 2 di Nations League, gli accoppiamenti venuti fuori nelle scorse ore da Nyon hanno sancito che il prossimo avversario degli azzurri ai quarti di finale sarà la Germania di Nagelsmann.

Un sorteggio, dunque, che sa tanto di beffa oltre il danno, visto che gli azzurri avevano quasi del tutto in pugno la qualificazione come testa di serie e la speranza di porte beccare un sorteggio più agevole, ma così non stato. Adesso Luciano Spalletti dovrà iniziare a pensare delle vere e proprie contromosse da mettere in atto per le prossime gare contro i tedeschi che si terranno il 20 e il 23 marzo dell’anno nuovo visto che questi ultimi sono stati indubbiamente la squadra più in forma della competizione con tanto di titolo di capolista del Gruppo 3 con 14 punti totalizzati.

Servirà, dunque, per gli azzurri resettare quanto vistosi contro la Francia e ricominciare da quanto buono si p fatto vedere nelle gare precedenti se questi ultimi vorranno ambire ad eliminare una superpotenza come la Germania. In caso di passaggio del turno l’Italia accederebbe alle Final Four dove da tabellone incontrerebbe una tra Danimarca e Portogallo.

