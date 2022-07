Finale Thropee de Champions, PSG-Nantes dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 31-7-2022

Dove vedere PSG-Nantes, finale della Thropee de Champions, domenica 31 luglio 2022 alle 20:00. La finale sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky.

La Supercoppa francese darà ufficialmente inizio alla stagione calcistica in Francia.

Una sfida inedita quella tra i campionissimi del Paris Saint Germain e il promettente Nantes, che ha vinto per la quarta volta nella sua storia la Coppa di Francia strappando un biglietto per la Supercoppa.

Per i parigini, tra l’altro, è l’inizio di una nuova era targata Campos-Galtier che cercheranno di migliorare la stagione appena passata che ha visto il PSG dominare il campionato, ma fallire in Champions League.

Pochettino ha pagato l’inesperienza nel gestire tanti campioni e la difficoltà nel mettere in campo una rosa non troppo in sintonia e piena di “prime donne”.

La prima sfida stagionale, dunque, è una grande occasione per dimostrare ai propri tifosi di essere in forma e di voler tornare a giocare un calcio devastante per tornare sul tetto di Francia.

Dall’altra parte, però, c’è un Nantes davvero niente male e pieno di giocatori interessanti.

La squadra di Kombaurè non avrà nulla da perdere in questa sfida e proprio questo aspetto mentale potrebbe aiutarli.

Come vedere PSG-Nantes in Diretta TV e Streaming Live

Partita: PSG-Nantes

PSG-Nantes Data: Domenica 31 Luglio 2022

Domenica 31 Luglio 2022 Orario: 20:00

20:00 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Sarà possibile vedere il match tra il PSG di Christophe Galtier e il Nantes di Antoine Kombouaré, con calcio d’inizio programmato per le ore 20:00 di Domenica 31 Luglio 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto delle Coppe Estere Sky Sport , Sky Calcio.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di PSG-Nantes

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di PSG-Nantes in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di PSG-Nantes

Si prospetta, tra le fila del Paris Saint Germain, la solita volontà di inserire i “Fab 3” della squadra in un 4-2-3-1 molto offensivo che vedrà Messi e Neymar alle spalle di Mbappè, dovrebbe, inoltre, esserci Ekitikè a completare la linea dei trequartisti.

Marquinhos sarà in ballottaggio con l’acciaccato Verratti che, nel caso non dovesse farcela, permetterà al brasiliano di essere schierato nella linea mediana del campo, come ha già fatto in carriera.

Il Nantes, invece, si affida alle proprie certezze: Lafont, ex Fiorentina, tra i pali con Merlin e Appiah sugli esterni e gli interessanti Castelletto e Girotto a completare la difesa.

Guessand e Mostafa giocheranno in attacco con la linea dei centrocampisti che sarà composta da Chirivella, Sissoko, Simon e Blas.

Le probabili formazioni di PSG-Nantes

PARIS SAINT GERMAIN (4-2-3-1): Donnarumma; Mendes, Kimpembe, Kehrer, Hakimi; Vitinha, Marquinhos; Ekitikè, Neymar, Messi, Mbappè. All: Galtier.

NANTES (4-4-2): Lafont; Merlin, Castelletto, Girotto, Appiah; Chirivella, Sissoko, Simon, Blas; Guessand, Mostafa. All: Kombouarè.