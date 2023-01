Finale Supercoppa: Milan-Inter 0-3, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 0-3 per l’Inter il match contro il Milan utile ad aggiudicarsi la Supercoppa. Per i nerazzurri a segno Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez.

Inzaghi da record: “Fa piacere esser diventato il più vincente in Supercoppa insieme a Capello e Lippi. Stasera festeggiamo, poi da domani penseremo alle prossime partite. Un grazie alla società, ai tifosi, alle nostre famiglie e ai ragazzi che hanno dato tanto lo scorso anno per questi colori”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Voglia di rivincita: “Serate come questa valgono tanto. Vivere una Derby in finale da un sapore ancora più bello alla vittoria. Siamo abituati a questi successi, ma questo vale più degli altri”.

Prestazione superba: “Corsa, determinazione, concentrazione. Abbiamo avuto tutto quest’oggi e non ci è mancato nulla. Non posso scegliere un migliore in campo, davvero quest’oggi la differenza l’ha fatta il collettivo”.

Autovalutazione: “Sono felice di quanto fatto in questi mesi con l’Inter. Sono davvero orgoglioso sia del mio operato che di quello dal mio staff. Il nostro unico compito doveva essere quello di valorizzare una squadra già forte di base”.