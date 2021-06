Finale Europei Under 21, Germania-Portogallo dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 6-6-2021

Dove vedere Germania-Portogallo, finale degli Europei Under 21, domenica 6 giugno alle 21:00. La partita Germania-Portogallo sarà trasmessa in diretta sulla RAI.

Sarà Germania-Portogallo la finale dell’edizione 2021 degli Europei Under 21.

Le due nazionali che domenica si sfideranno per l’atto finale della competizione, sono state protagoniste di un percorso esaltante dimostrando di aver pienamente meritato l’accesso all’ultima sfida.

Il Portogallo di Rui Jorge, fino ad ora, ha fatto le cose in grande mostrando una forza proveniente in primis dal collettivo e poi dai singoli, comunque di grande livello.

Liquidate con disarmante facilità Croazia, Inghilterra e Svizzera, nel proprio girone, il Portogallo non ha abbandonato il trend vincente nemmeno nelle fasi eliminatorie arrivando a questa sfida con 4 clean sheet su 5 partite disputate.

L’unico match davvero difficoltoso per i lusitani è stato il quarto di finale contro l’Italia, terminato con un pirotecnico 5-3 dopo i tempi supplementari, mentre è bastato un autogol di Cuenca per superare la selezione spagnola che, tra tutte, è quella che è riuscita maggiormente ad “infastidire” l’attacco portoghese che non sembrava in giornata di grazia.

Difficile configurare un solo grande protagonista in questa cavalcata, ma sicuramente l’apporto tecnico tattico dato da Dany Mota Carvalho, ex Juventus U23 ed ora in forze al Monza, e di Conceicao Jr. è stato fondamentale.

Molto più strano e meno convincente è stato il percorso della Germania che solo nella semifinale ha dimostrato grande capacità di difensive e un buon predominio.

I tedeschi hanno superato, non con poche difficoltà, un girone in cui solo contro l’Ungheria sono riusciti ad ottenere il pieno risultato, pareggiando poi con l’Olanda e Romania.

Anche per la Germania i quarti di finale non sono stati troppo agevoli vincendo, solo ai rigori, contro un’ottima Danimarca, mentre nella semifinale, che riproponeva la sfida contro l’Olanda, è tornata a brillare la stella di Florian Wirtz, vero leader di questa nazionale, che con una doppietta ha sancito l’accesso in finale dei suoi.

Domenica, allo Stadio Stozice, il palcoscenico è già pronto ed aspetta solo di incoronare la nuova regina del calcio giovanile europeo.

Ultime sulle formazioni di Germania-Portogallo Under 21

I tedeschi, allenati da Kuntz, giocheranno con il classico 4-3-3 che ha caratterizzato il cammino della selezione fino a questa finale. Dahmen giocherà tra i pali; in difesa la linea da quattro sarà composta da Pieper, Schlotterbeck, Raum e Baku, mentre a centrocampo spazio a Arne Maier, Ozcan e Dorsh.

L’attacco, oltre a Nnmecha e Berisha, giocherà il talento del Leverkusen, trascinatore della sua selezione, Florian Wirtz.

Il Portogallo di Rui Jorge, invece si schiererà con il 4-1-2-1-2 con il portiere del Porto, Diogo Costa tra i pali; Dalot e Tavares giocheranno sugli esterni e Leite e Queiros saranno i centrali difensivi.

Braganca sarà titolare sulla mediana, mentre Vitinha e Fabio Vieira daranno qualità alla manovra. Gedson Fernandes, in forze al Galatasaray, giocherà sulla trequarti con Ramos e Dany Mota saranno titolari in attacco.

Probabili Formazioni di Germania-Portogallo Under 21

Germania Under 21 (4-3-3): Dahmen; Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum; Maier, Dorsch, Ozcan; Wirtz, Berisha, Nmecha.

Portogallo Under 21 (4-1-2-1-2): D.Costa; D.Dalot, D.Leite, D.Queiros, T.Tavares; D.Braganca; F.Vieira, Vitinha; Gedson Fernandes; Dany Mota, G.Ramos.

Come vedere Germania-Portogallo Under 21 in Diretta TV e Streaming

Partita: Germania-Portogallo

Germania-Portogallo Data: 6 giugno 2021

6 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: RAI1

RAI1 Streaming: RaiPlay (app e sito)

Sarà possibile vedere la finale degli Europei Under 21 tra la Germania di Stefan Kuntz e il Portogallo di Rui Jorge, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 di Domenica 6 Giugno 2021, in esclusiva sui canali RAI adibiti al racconto delle partite degli Europei per nazionali giovanili.

Il match sarà, inoltre, disponibile in streaming su Rai Play, scaricabile sugli store dei propri smartphone o visibile direttamente facendo il login sul sito Raiplay.it.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Germania-Portogallo Under 21

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Germania-Portogallo Under 21 in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Finale Europei Under 21

La Germania ha vinto per 2 volte la Coppa di Euro Under 21, ovvero nelle edizioni 2009 e 2017.

Il Portogallo, invece, non ha mai alzato la Coppa ma è arrivata due volte in finale, senza trovare la via della vittoria.

Entrambe le finali disputate dalla selezione portoghese sono state perse dopo i 90 minuti regolamentari (0-0), una volta cedendo ai supplementari all’Italia e la seconda ai rigori contro la Svezia.

