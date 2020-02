Finale EFL Cup, Aston Villa-Manchester City in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 1-3-2020

Aston Villa-Manchester City, finale della EFL Cup, sarà visibile in diretta streaming esclusiva su DAZN. I Villans si affidano al talento di El Ghazi e di Grealish, Guardiola con il tridente Mahrez-Aguero-Sterling.

Domani alle ore 17:30 a Wembley si disputa l’atto conclusivo della EFL Cup (o Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione) che vedrà scontrarsi il sorprendente Aston Villa ed il favorito Manchester City.

In campionato, i Villans non se la stanno passando bene con la vittoria che manca da ormai più di un mese. Per l’Aston Villa tre sconfitte nelle ultime tre partite ed un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Ecco perché questa finale rappresenta un match importante per i Villans che sperano di regalarsi una grande gioia in una stagione abbastanza opaca.

Dall’altro lato, i Citizens arrivano con i favori del pronostico a questa sfida e con il morale alto dopo la vittoria in rimonta al Bernabeu in Champions League. Nonostante l’esclusione dalle coppe per i prossimi due anni (già presentato ricorso ndr.), il Manchester City non si è depresso ed in campionato viene dal bel successo contro il Leicester. Ora il City è pronto a regalarsi un altro trofeo.

Le ultime sulle formazioni di Aston Villa e Manchester City

Arrivato fino alla fine di questa competizione, Dean Smith vuole giocare un tiro mancino al Manchester City e schiererà ovviamente la miglior formazione possibile. Il tecnico dei Villans punterà tutto sul talento dei suoi giocatori offensivi in particolare di El Ghazi e di Jack Grealish, i due giocatori di punta della squadra. Da tenere d’occhio, però, anche l’ex Genk Samatta che andrà a completare il tridente. In porta favorito Nyland su Reina, mentre a centrocampo mancheranno McGinn, fermato dall’influenza, e Drinkwater.

Dopo la bella vittoria in casa del Real Madrid, Guardiola dovrebbe fare qualche cambio di formazione rispetto all’undici sceso in campo al Bernabeu. In porta, infatti, prevista la titolarità di Bravo al posto di Ederson, mentre in difesa giocheranno Cancelo a destra e Fernandinho al centro al posto di Walker e Laporte. A centrocampo confermati Rodri e De Bruyne, con David Silva pronto a tornare titolare in sostituzione di Gundogan. In avanti, il tridente sarà formato da Mahrez, Aguero e Sterling, con Gabriel Jesus che partirà dalla panchina, così come Bernardo Silva, entrambi titolari in Spagna.

Probabili formazioni Aston Villa-Manchester City

ASTON VILLA (4-3-3): Nyland; Konsa, Mings, Hause; Guilbert, Nakamba, Luiz, Targett; El Ghazi, Samatta, Grealish. All. Dean Smith

MANCHESTER CITY (4-3-3): Bravo; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, D Silva; Mahrez, Aguero, Sterling. All. Pep Guardiola

Dove vedere Aston Villa-Manchester City in Diretta TV e Streaming Live

La partita Aston Villa-Manchester City, finale della EFL Cup, sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su DAZN sottoscrivendo un abbonamento mensile al costo di €9.99. L’abbonamento non è legato da vincoli ed è possibile disattivare l’iscrizione in qualsiasi momento senza pagare penali.

Sarà possibile vedere la partita Aston Villa-Manchester City su DAZN, oltre che da PC, anche via tablet e smartphone scaricando l’applicazione della piattaforma streaming on demand sul proprio dispositivo.

Precedenti e statistiche Aston Villa-Manchester City

Se i favori del pronostico pendono in maniera abbastanza netta dalla parte del Manchester City, i precedenti ci dicono che l’Aston Villa non è avversario facile per i Citizens. In 172 confronti totali tra le due squadre, il Manchester City ha si ottenuto 74 vittorie, ma l’Aston Villa è stato capace di vincere in almeno 57 occasioni, mentre ben 41 sono stati i pareggi.

Essendo una finale, le statistiche lasciano il tempo che trovano, ma ci sono alcuni dati che vanno presi in considerazione. Con ben 52 gol subiti, l’Aston Villa è la peggior difesa della Premier League, mentre il Manchester City vanta il miglior attacco con 69 gol segnati. Alla luce di questi due dati, appare chiaro come ci sia una netta favorita domani.

Nonostante ciò, l’Aston Villa farà di tutto per cercare di regalarsi una serata da sogno e fare uno scherzo al Manchester City. Gli uomini di Guardiola dovranno essere bravi a non prendere sottogamba gli avversari.

