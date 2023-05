Finale di Europa League 2022/2023: dove vedere e quando si gioca Siviglia-Roma

Quando vedere e dove si gioca Siviglia-Roma , match valevole per la finale di Europa League 2022/2023

La partita si giocherà allo stadio “Puskas Arena” di Budapest, mercoledì 31 maggio, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Il Siviglia del tecnico spagnolo Mendilibar, dopo aver superato la Juventus nel doppio confronto delle semifinali grazie alle reti di Suso e Lamela che hanno consentito alla rosa spagnola di approdare in finale, si appresta a disputare la sua settima finale di Europa League. Gli spagnoli sono i padroni indiscussi di questa competizione, visto il dato disarmante delle sei edizioni vinte su sei finali disputate, ed ora per il Siviglia ci sarà una nuova grande opportunità di aggiornare ancora di più il dato in positivo.

Dall’altra parte la Roma di Josè Mourinho, autore di altro grande capolavoro calcistico con la conquista della seconda finale europea consecutiva, dopo quella dello scorso anno con la conquista della Conference League. Dal quando il tecnico portoghese presidia la panchina giallorossa, la Roma sembra aver acquisito una dimensione superiore a quella precedente, soprattutto dal punto di vista della mentalità. Il lavoro di Mourinho è da considerasi davvero sbalorditivo, considerando anche tutte le indisponibilità alle quali in tecnico ha fatto fronte tirando fuori dal cilindro soluzioni tattiche del tutto inaspettate come Cristante adattato a difensore centrale e la valorizzazione di Bove anch’esso chiamato ad occupare diversi ruoli. Adesso l’obiettivo di Mou è alzare la sua 3° Europa League e portare la Roma ad accedere alla prossima Champions League dalla porta principale.

Dove vedere Siviglia-Roma in Diretta Tv e Streaming

Partita: Siviglia-Roma

Siviglia-Roma Data: 31 maggio

31 maggio Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Tim Vison, Dazn, SkyGo

Siviglia-Roma sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

La partita Siviglia-Roma potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Siviglia-Roma le ultimissime:

Negli spagnoli non potrà essere della partita Acuna, dopo il doppio giallo rimediato in semifinale contro la Juventus, al suo posto Alex Telles. Sulla mediana inamovibili Rakitic e Fernando. Mentre dei tre trequartisti soltanto due sembrano avere il posto assicurato, ovvero Ocampos e Gil, mentre al centro resta vivo il ballottaggio tra Torres e Suso. Davanti unica punta El Nesyri.

Nella Roma, Mourinho spererà di poter contare su un Dybala a pieno regime, l’argentino affiancherà Abraham in attacco. A centrocampo dovrebbero essere confermati Matic e Cristante per dare molta fisicità e creare densità al centro.

Siviglia-Roma Probabili Formazioni:

SIVIGLIA (4-2-3-1) – Bono; Jesus Navas, Badè, Gudelj, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri. All: Mendilibar.

ROMA (3-5-2) – Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Zalewski, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Abraham. All.: Mourinho.