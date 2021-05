Finale DFB Pokal, Lipsia-Borussia Dortmund dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 13-5-2021

Dove vedere Red Bull Lipsia-Borussia Dortmund, atto finale della DFB Pokal tedesca, giovedì 13 maggio alle 20:45. La partita Red Bull Lipsia-Borussia Dortmund sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky.

Sarà una finale inedita quella che l’Olympiastadion di Berlino ospiterà per conoscere la nuova vincitrice della Coppa di Germania tra il Red Bull Lipsia e il Borussia Dortmund.

L’assenza, in questo gran finale, del Bayern Monaco è già di per se una notizia, ma anche una grande possibilità per chi, in questi anni, sta cercando di fronteggiare l’egemonia bavarese con un progetto serio e longevo.

Il Lipsia ha l’ormai nota nomea di essere una squadra “poco gradita” ai tifosi tedeschi a causa della trionfale cavalcata resa possibile dai soldi e dai finanziamenti ricevuti dal colosso Red Bull che ha brandizzato la giovane squadra per farne, poi, un battaglione di grande livello.

Nonostante ciò, il Lipsia si è dimostrato in questi anni una fucina inesauribile di talenti ed è arrivata a questa finale con grande merito e grazie alla conduzione dell’ottimo Nagelsmann.

L’allenatore del Lipsia, prima di trasferirsi definitivamente al Bayern Monaco, vorrebbe il congedo in grande stile, portando nella bacheca del club questa coppa.

Il Borussia Dortmund, invece, ha voltato pagina al progetto (comunque vincente) di pochi anni fa, per ricreare un gruppo di ragazzi talentuosi e dal futuro assicurato che, se non verranno venduti in fretta e furia, potrebbero creare una nuova dinastia Dortmund.

Al di la dei tanti talenti, però, c’è sempre da menzionare la “vecchia guardia” composta da Hummels, che sa come vincere trofei in campo nazionale, e l’enorme qualità del fantasista Marco Reus che vorrà essere decisivo anche nell’atto finale della DFB Pokal.

Due squadre che hanno dovuto accettare il ruolo di comprimarie del Bayern, tra pochi giorni, si troveranno di fronte per prendersi i riflettori del calcio tedesco e la sfida è già lanciata.

Ultime sulle formazioni di Lipsia-Borussia Dortmund

Marco Reus: sarà il grande protagonista?

Nagelsmann è pronto per lasciare almeno un trofeo nella bacheca del Lipsia, prima di andare al Bayern Monaco.

La formazione sarà il 3-4-2-1 con Gulacsi in porta, Klostermann, Halstenberg e Orban giocheranno nella linea dei tre difensori con Mukiele e Angelino che agiranno sugli esterni.

Kampl e Sabitzer avranno le chiavi tattiche della squadra, mentre Dani Olmo e Forsberg agiranno dietro all’unica punta Sorloth.

Terzic, invece, confeziona un 4-2-3-1 abbastanza offensivo per il suo Borussia Dortmund.

Hitz agirà in porta, Meunier e Schulz saranno i terzini, mentre Akanji e Hummels giocheranno davanti alla porta.

Delaney e Emre Can agiranno sulla mediana, mentre davanti c’è tantissima qualità: non dovrebbe giocare Haaland, ma in compenso sarà Reus a giocare come punta titolare con Hazard, Bellingham e Sancho subito dietro.

Probabili Formazioni di Lipsia-Borussia Dortmund

Red Bull Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Halstenberg, Orban; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino; Dani Olmo, Forsberg; Sorloth.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Hitz; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Delaney, Can; Hazard, Bellingham, Sancho; Reus.

Come vedere Lipsia-Borussia Dortmund in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Red Bull Lipsia-Borussia Dortmund

: Red Bull Lipsia-Borussia Dortmund Data : Giovedì 13 Maggio 2021

: Giovedì 13 Maggio 2021 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : SKY Sport Football, Sky Sport Collection

: SKY Sport Football, Sky Sport Collection Streaming: SkyGo (app e sito), NowTV (app e sito)

Sarà possibile vedere il match tra il Red Bull Lipsia di Jurgen Nagelsmann e il Borussia Dortmund di Edin Terzic, con calcio d’inizio programmato per le ore 20:45 giovedì 13 maggio 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dell’Olympiastadion di Berlino sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto del calcio esterno come Sky Sport Football , Sky Sport Collection.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Lipsia-Borussia Dortmund

La radiocronaca di Lipsia-Borussia Dortmund potrebbe, anche, essere in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche finale DFB Pokal

Il Borussia Dortmund ha vinto 4 volte questo premio e ha ben cinque finali.

Il Lipsia, invece, è alla ricerca del primo sigillo dopo aver perso, due anni fa, la prima finale disputata contro il Bayern.

Incredibile la differenza nell’albo d’oro con il Bayern Monaco che comanda con 20 vittorie a discapito dell’inseguitrice Werder Brema ferma a sole 6 vittorie. Addirittura se si sommano le vittorie di Werder (6), Schalke (5), Francoforte (5) e BvB (4), ovvero le prime quattro inseguitrici del Bayern, si pareggerebbero i DFB Pokal vinti dai bavaresi.

