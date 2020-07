Finale Coupe de la Ligue, Video Gol Highlights PSG-Lione 6-5 (D.C.R.): Sintesi 31-7-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi di PSG Lione 6-5 (D.C.R), Finale di Coppa di Lega Francese: il PSG vince 6-5 ai calci di rigore contro il Lione e conquista la Coppa di Lega Francese, la 9° della sua storia e ultima della competizione. Gara combattuta e equlibrata, con i parigini che hanno creato di più ma con la squadra di Rudi Garcia che ha saputo tenere botta per tutti i 120 minuti di gioco. Ai rigori la maggior freddezza della squadra di Tuchel ha avuto la meglio. Decisivo l’errore di Traoré per l’OL, gol finale di Sarabia dagli 11 metri.

Nella sfida che vedeva contrapposte le due avversarie di Atalanta e Juventus in Champions League, il PSG ha avuto la meglio sui rivali del Lione nella finale di Coppa di Lega Francese. Nell’edizione finale della seconda coppa nazionale francese, il PSG vince ai calci di rigore allo Stade de France di Parigi, al termine di un match poco spettacolare ma equlibrato e giocato a viso aperto da ambo le parti. Dopo 120 minuti di gioco a reti inviolate, la contesa si risolve ai rigori dove i parigini trionfano per 6-5 grazie al gol di Sarabia e all’errore di Traoré.

Sintesi di PSG – Lione 6-5 (D.C.R.), Finale Coppa di Lega Francese

Nel primo tempo la partita è giocata su discreti ritmi e le due squadre paiono intenzionate a non volersi coprire troppo. Il PSG conduce maggiormente il possesso palla ma non in maniera troppo veloce e il Lione non si limita alla difesa ma anche a manovre di costruzione. Al 4° minuto tentativo di Neymar col sinistro, parato da Lopes. Al 7° sempre il fenomeno brasiliano del PSG carica un destro a giro che esce di pochissimo sfiorando il vantaggio. Il Lione però risponde prima con Depay e poi con Aouar, non centrando però lo specchio di porta. Al 42° destro potente di Gueye che impegna Lopes alla parata.

Nella ripresa i ritmi sono più compassati e anzi è il PSG ad apparire più sulle gambe con un Lione più pimpante e reattivo. I parigini comunque riescono a gestire grazie alla maggior tecnica nonostante vadano spesso a sbattere con la buona organizzazione difensiva degli uomini di Garcia. Al 50° ci prova Depay col destro, ma Navas è attento. Al 52° chance per Neymar da piazzato che però col destro non sorprende Lopes. Non accade molto poi nella ripresa, con i ritmi che calano sempre più. Ultime fiammate negli ultimi minuti, prima con un piazzato OL disinnescato da Navas e poi con la più grossa chance del match: colpo di testa a botta sicura di Neymar, miracolo di Lopes che alza in corner al 86°.

Finiscono i regolamentari e si va ai supplementari dove accada poco e nulla: al 95° mancino di Di Maria parato da Lopes, ma per il resto la partita rimane equlibrata e tesa. Gli extra time avrebbero una sorpresa con il rosso a Rafael al 119°, ma Neymar spreca poi il piazzato da ottima posizione. Si va così alla lotteria dei calci di rigore: per il PSG vanno a segno tutti (Di Maria, Verratti, Paredes, Herrera, Neymar e Sarabia). nel Lione che riesce ad andare ad oltranza è fatale l’errore di Traoré parato da Navas. Coppa di Lega francese al PSG, più bravo nel momento clou contro un Lione che però non ha affatto demeritato.

PSG – LIONE 6-5 (D.C.R.)

PSG (4-3-3): Navas, Kurzawa (70′ Kehrer), Thiago Silva (90′ Paredes), Kimpembe, Bakker, Gueye (58′ Herrera), Marquinhos (114′ Diallo), Verratti, Di Maria, Icardi (58′ Sarabia), Neymar

LIONE (3-5-2): Lopes, Marcal, Marcelo (81′ Andersen), Denayer, Cornet, Caqueret, Aouar, Bruno Guimaraies (65′ Thiago Mendes), Dubois (86′ Rafael), Depay (80′ Toko Ekambi), Dembele (80′ Traoré)

AMMONITI: Caqueret (L), Thiago Silva (P), Guimaraies (L), Herrera (P), Marcal (L), Marquinhos (P), Paredes (P), Di Maria (P)

ESPULSI: Rafael (L)

