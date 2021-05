Finale Coupe de France, Video Gol Highlights Monaco-PSG 0-2: Sintesi 19-5-2021

Il PSG vince la Coppa di Francia. Battuto 2-0 il Monaco nella finalissima giocata allo Stade de France di Parigi. Match dominato dalla squadra di Pochettino che apre le marcature nel primo tempo con Icardi e chiude a dieci dalla fine con Mbappé. 14° Coppa di Francia nella storia del PSG.

Il PSG vince la Coppa di Francia 2020/2021. La squadra di Pochettino batte 2-0 il Monaco nella finale di Parigi e si aggiudica il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa di Francia. Decisivi i gol di Icardi nel primo tempo e di Mbappé nella ripresa. Secondo titolo da allenatore per Pochettino.

La Sintesi di Monaco – PSG 0-2:

Match che inizia con ritmi bassi e con nessuna emozione per ambo le squadre e senza che i due portieri vengano impegnati. Equilibrio che si spezza al minuto 19, al primo tiro in porta del PSG. Brutissimo errore della difesa monegasca con Disasi, che si fa rubare palla da Mbappé nella propria area. Il fenomeno francese serve poi Icardi che a porta vuota segna lo 0-1 per i parigini.

Il Monaco non riesce a reagire con troppa veemenza e a far male al PSG. La squadra di Pochettino riesce a rendersi ancora pericolosa al 33′ con un destro di prima dal limite dell’area scagliato da Florenzi. Il portiere monegasco Majecki si rifugia in corner.

Minuto 37 buona chance per il Monaco. Punizione dalla trequarti pericolosa, Maripan e Disasi toccano il pallone ma non incidono e Navas blocca senza problemi.

La ripresa è molto spenta e avara di occasioni. Il Monaco non riesce a trovar il modo per fare male all’11 di Pochettino e non arriva mai dalle parti di Navas. Parigini che si limitano a controllare e a non rischiare nulla.

Il primo brivido del secondo tempo arriva al 69′: il neo entrato Gelson Martins con un tiro insidioso coglie la traversa dopo una deviazione. Scossa dei monegaschi che al 71 arrivano in porta. Rimpallo favorevole nell’area PSG, Diatta riesce a calciare ma il tiro è centrale e Navas blocca.

Minuto 80 e Mbappé sfiora il raddoppio: tentativo di pallonetto del numero 7 e pallone che scavalca Majecki ma che si stampa sulla traversa e nega il gol al campione del PSG.

Passa un minuto e il PSG la chiude. Azione personale di Di Maria che serve ottimamente l’inserimento di Mbappé: tocco di fino ravvicinato e 0-2 che chiude la finale.

Video Gol e Highlights di Monaco – PSG 0-2:

Il tabellino di Monaco – PSG 0-2:

MONACO (4-4-2): MAJECKI, SIDIBE, DISASI (74′ BADIASHILE), MARIPAN, CAIO HENRIQUE, AGUILAR (46′ DIATTA), TCHOUAMENI, FOFANA (60′ GELSON MARTINS), GOLOVIN, BEN YEDDER (60′ JOVETIC), VOLLAND (74′ FABREGAS).

A DISPOSIZIONE: BALLO-TOURE, FABREGAS, JOVETIC, GELSON MARTINS, DIATTA, MANNONE, BADIASHILE, MATSHIMA, MATAZO. ALL.: KOVAC

PSG (4-3-3): NAVAS, DIALLO, KEHRER, MARQUINHOS, FLORENZI (69′ DAGBA), GUEYE, DANILO PEREIRA, PAREDES (79′ HERRERA), MBAPPE, ICARDI (79′ KEAN), DI MARIA (9′ SARABIA).

A DISPOSIZIONE: RAFINHA, SERGIO RICO, KEAN, SARABIA, HERRERA, DRAXLER, BAKKER, DAGBA, PEMBELE. ALL.: POCHETTINO

GOL: 19′ Icardi (P), 81′ Mbappé (P)

AMMONITI: Marquinhos (P)

ESPULSI:

Migliori Bookmakers AAMS