Finale Coupe de France, Monaco-PSG dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 19-5-2021

Dove vedere Monaco-PSG, finale della Coupe de France, mercoledì 19 Maggio 2021 alle 21:15. La finale sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sportitalia.

Manca sempre meno alla fine del campionato francese dove, attualmente, sta resistendo al primo posto la grande stagione del Lille che dovrà, nelle ultime battute della Ligue 1, fronteggiare le sortite dei due club più importanti del calcio francese attuale, ovvero Paris Saint Germain e Monaco.

In attesa di scoprire le sorti del campionato, le due inseguitrici sono pronte a darsi battaglia nell’ultimo atto della Coupe de France, trofeo che negli ultimi anni ha visto una vera e propria egemonia da parte dei parigini, capaci di lasciare il trofeo solo una volta al Rennes.

Il Paris è ormai abituata a giganteggiare in campo nazionale e Pochettino, dopo aver vinto la Supercoppa sempre contro il Monaco, vuole festeggiare i primi trofei della sua avventura parigina.

Il double è ancora fattibile ma, durante la finale, il PSG dovrà fare a meno di uno dei pezzi di maggior qualità, ovvero Neymar.

O Ney dovrà scontare la squalifica data dalla Disciplinare, lasciando le redini della squadra al solito Kyllian Mbappè, provvidenziale nel difficile confronto in semifinale contro il Montpellier con una doppietta che ha portato i parigini a giocarsi il tutto per tutto ai rigori.

Il Monaco, invece, ha passato agevolmente la semifinale contro la cenerentola del Rumilly Vallieres imponendosi per 5-1. Per la squadra del principato si tratta della prima finale di Coppa dopo ben 11 anni di astinenza e Kovac ha intenzione di alzare al cielo la coppa.

I biancorossi punteranno sulla solita grande qualità di Cesc Fabregas, ancora decisivo nonostante l’età, e l’esplosività di Wissam Ben Yedder.

In attesa di scoprire chi vincerà in campionato, PSG e Monaco non vogliono restare a bocca asciutta quest’anno e la Coppa sarà il primo grande traguardo per salvare la stagione.

Ultime sulle formazioni di Monaco-PSG

Formazioni speculari, quelle di Kovac e Pochettino che si sfideranno con un 4-2-3-1 molto offensivo.

Il Monaco scommette, come sempre, su Wissam Ben Yedder che sarà assistito dal russo Golovin, dal tedesco Volland e da Cesc Fabregas, vera chiave di volta della manovra della squadra del Principato.

Il PSG, in fase d’attacco, risponde con Icardi e Mbappè che dovranno sopperire alla mancanza di Neymar, con l’assistenza di Draxler e Di Maria.

Ballottaggio sulle fascie tra Dagba e Florenzi, con Herrera e Verratti favoriti per giocare a centrocampo.

Il Monaco risponde, nella stessa zona di campo, con il sorprendente Tchouameni e Fofana.

Probabili formazioni di Monaco-PSG

Monaco (4-2-3-1): Lecomte; Sidibè, Maripan, Disasi, C.Henrique; Tchouameni, Fofana; Golovin, Fabregas, Volland; Ben Yedder.

Paris Saint Germain (4-2-3-1): Navas; Dagba, Marquinhos, Kehrer, Bakker; Herrera, Verratti; Di Maria, Mbappè, Draxler; Icardi.

Come vedere Monaco-PSG in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Monaco-PSG

: Monaco-PSG Data : Mercoledì 19 Maggio 2021

: Mercoledì 19 Maggio 2021 Orario : 21:15

: 21:15 Canali TV : Sportitalia (canale 60 del DTT)

: Sportitalia (canale 60 del DTT) Streaming: Sportitalia (sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra il Monaco di Niko Kovac e il PSG di Mauricio Pochettino, il 19 maggio 2021, alle ore 21:15, tramite SPORTITALIA che ha acquistato i diritti della competizione francese di quest’anno.

La partita, dunque, sarà in chiaro per tutti coloro che dispongono di un televisore digitale terrestre o sul sito ufficiale di Sportitalia in streaming.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Monaco-PSG

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Monaco-PSG in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche della Coupe de France

Il Paris Saint Germain ha vinto la competizione per 13 volte, risultando, dunque, la squadra più titolata.

Il Monaco ha vinto 5 volte la Coppa e questa finale arriva dopo 11 anni di assenza.

Con questa finale, il PSG raggiunge le 19 apparizioni alla sfida conclusiva della Coppa, eguagliando il record del Marsiglia.

