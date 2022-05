Finale Coppa Italia, Juventus-Inter 2-4: dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

L’Inter è la vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa. A decidere la partita per i nerazzurri le reti di Barella, Perisic (doppietta) e Calhanoglu. Non bastano alla Juventus Morata e Vlahovic.

L’importanza del successo: “Parliamo di un trofeo, importante, che va ad aggiungersi alla Supercoppa, vinta sempre quest’anno contro la Juventus. Entrambi i titoli mancavano all’Inter da più di 10 anni. Felice di quanto fatto”.

Lo scudetto: “Crederci è obbligatorio. Ci sono ancora 2 partite che vanno assolutamente vinte, poi alla fine vedremo a cosa siamo arrivati”.

Gruppo: “L’Inter è una squadra compatta. Con il Cagliari non sarà facile, ma nonostante la stanchezza mi sento motivato. I ragazzi volevano vincere oggi e hanno ottenuto un successo meritato”.

Cambi importanti: “Due trofei in una stagione non si vincono per caso, i ragazzi che sono subentrati sono stati bravi ancor di più dei titolari nell’approccio. Anche chi non è entrato lo avrebbe meritato per la dedizione mostrata in allenamento”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Cambi tattici: “A poco contano le parole tra un tempo e l’altro. I ragazzi in allenamento settimanale hanno già appreso perfettamente come muoversi e gestire le vari fasi di gioco e i cambi tattici avversari. Sono stati impeccabili”.