Finale Champions League 2026 potrebbe disputarsi in USA

Uefa: Ceferin apre ad una possibile finale di Champions League da disputarsi negli Stati Uniti nel 2026

Le partite di Champions League dell’edizione del 2026 potrebbero svolgersi negli Stati Uniti: a rilevare il tutto è stato lo stesso presidente Aleksander Ceferin, che in una recente intervista ha espresso la possibilità da parte della UEFA di poter far arrivare le gare della massima competizione europea oltre oceano già nei prossimi anni.

Il presidente della UEFA ha fatto intendere nelle sue dichiarazioni che gli americani sarebbero disposti a pagare cifre molto alte per ospitare le gare di calcio europee, essendo questo sport molto amato nel contesto americano. Il calcio europeo andrebbe ad assumere, dunque, la stessa dimensione che l’NBA ha in Europa. Inoltre, ciò che ha fatto partire l’idea ai vertici della UEFA sono state le partite degli scorsi Europei che hanno avuto molto più successo di telespettatori in America dello stesso Super Bowl americano.

Il contesto americano sembra aver del tutto abbandonato il mero concetto di semplice nazione ospitante delle tournée calcistiche estive, per accaparrarsi attraverso le immense capacità economiche palcoscenici calcistici sempre più alti, come il Mondiale 2026 che si svolgerà tra America, Canada e Messico. Il raddoppio degli introiti, già più che consistenti, potrebbe mettere d’accordo anche tutta la restante parte di club europei che sarebbe restia a delle trasferte oltre oceano.