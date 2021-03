FIGC, pronta app Mitiga: registrerà tamponi e vaccini spettatori agli Europei

Dopo l’invito del Presidente Ceferin a tenere aperti gli stadi, pena l’esclusione dall’organizzazione dell’Europeo, la FIGC risponde con un’app che potrà tracciare la situazione clinica dei possessori di biglietto.

Un’app per rilevare i tamponi e le dosi di vaccino somministrate ai possessori del biglietto: questa la mossa studiata dalla FIGC per garantire alla UEFA la tanto agognata presenza del pubblico sugli spalti in vista dei prossimi Europei di calcio, e garantire a se stessa la possibilità di ospitare le gare assegnatele per la fase finale della maifestazione.

L’app in questione si chiama Mitiga, e verrà testata entro il 7 aprile in collaborazione col Ministero della Salute. Al 7 aprile è infatti fissata la deadline entro la quale le 12 nazioni ospitanti dell’Europeo devono dare la propria disponibilità ad ospitare i tifosi. Ma come funziona, esattamente, Mitiga? Facilmente scaricabile da cellulare, l’app utilizza un codice a barre per rilevare se il soggetto, che rimane anonimo, sia abbia effettuato un tampone con esito positivo o sia stato effettivamente sottoposto alle dosi di vaccino.

Un’intuizione che, se dovesse concretizzarsi, permetterebbe di tracciare lo status “clinico” di ciascun spettatore, così da rendere molto più sicuro il flusso di persone allo stadio. Ribadiamo ancora una volta, come abbiamo fatto in articoli precedenti, che la UEFA considera condizione ostativa la presenza del pubblico ai fini dell’organizzazione dell’Europeo. Se l’Olimpico, unico impianto italiano preposto ad ospitare la manifestazione, dovesse restare a porte chiuse, l’Italia perderebbe il proprio diritto a favore di un altro Paese.

Il termine ultimo per comunicare la disponibilità dei propri impianti è, come detto, il 7 aprile. Entro quella data Ceferin vuole avere sulla sua scrivania i nomi delle nazioni che riescono a soddisfare le sue richieste. Poi ci sarà tempo fino al 28 dello stesso mese, per colmare eventuali defezioni e comunicare la lista definitiva dei Paesi ospitanti. Il tempo a disposizione è poco. L’app Mitiga può essere l’ancora di salvataggio della nostra Federazione.

