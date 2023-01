FIGC: nuovo stemma per le nazionali e identità sonora

La FIGC ha presentato sui suoi canali ufficiali il nuovo logo della nazionale italiana, che avrà anche una nuova identità sonora.

Il nuovo anno sembra essere sinonimo di pieno rinnovamento in casa FIGC, che porta di fatto a pieno compimento il processo di Rebranding della nazionale italiana. Qualche settimana fa era stata presentata, infatti, la nuova maglia della nazionale firmata Adidas, oggi, invece è stato portato a termine il nuovo scudetto della nazionale, accompagnato da una nuova identità sonora.

Questo processo di Rebrandig è stato fortemente voluto dal presidente Gabriele Gravina, che ha dichiarato “Siamo pronti per il futuro, oggi inauguriamo una nuova immagine delle nazionali azzurre, con il nuovo logo e con una specifica identità sonora entriamo ufficialmente in un’altra dimensione, ma sempre con l’intento di generare grandi emozioni negli appassionati.”



A opera della Inarea Identity Design è stato creato un vero e proprio sistema musicale a partire dal sound logo del nuovo scudetto, fino al brano integrale intitolato “Azzurri”, composto da Enrico Giaretta e Maurizio D’Aniello ed eseguito dalla voce del soprano Susanna Rigacci, la quale ha collaborato in diverse occasioni con il Maestro Ennio Morricone.