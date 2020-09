FIFA: proposta alle Federazioni modifica calendari campionati con playoff

Novità importanti arrivano dalla sede della FIFA a Zurigo: il massimo organo calcistico mondiale avrebbe infatti proposto ale varie Federazioni nazionali di adottare una formula con playoff per i rispettivi campionati. Nelle ambizioni del presidente Infantino, scrive Repubblica, quella di rendere i singoli campionati più competitivi,

FIFA: il piano per rendere più competitivi i campionati

Il programma della FIFA, sempre secondo la fonte di riferimento, riguarda la riduzione delle gare di un singolo campionato che si esaurirebbe in un singolo girone, piuttosto che in due tornate di andata e ritorno. A fine torneo le varie formazioni, bisogna capire meglio se “in blocco” o in base al piazzamento ottenuto, si affrontano in gare ad eliminazione diretta, dalle quali esce poi la squadra campione.

La riforma dei campionati si accompagnerebbe, sempre secondo Repubblica, ad una revisione dei calendari che prevederebbe la disputa dei vari tornei, continentali, nazionali e, appunto, di club, in periodi distinti dell’anno. I campionati nazionali si consumerebbero così in appena tre mesi di tempo, per poi appunbto lasciare spazio ai suddetti playoff e alle coppe europee. L’ispirazione per un simile format è stata attinta proprio dalla final eight di Champions ed Europa League che si sono giocate ad agosto, facendo riscontrare un buon ritorno in termini di audience. Chissà che l’introduzione di playoff possa davvero rendere i campionati più avvincenti ed incerti. Per ora l’idea della FIFA è solo “in nuce”, ma presto potrebbe diventare effettiva.

