FIFA a CONMEBOL-UEFA: ok Italia-Argentina per Supercoppa Maradona a Napoli

Si fa sempre più concreta l’idea di organizzare un match tra le vincitrici dei due tornei continentali.

Due vittorie ben diverse, ma attese con la stessa grande foga e speranza, che hanno il proprio comune denominatore sotto il nome di quello che, probabilmente, ha rappresentato più di tutti la parola calcio.

Nell’anno della scomparsa di Diego Armando Maradona, la maledizione che colpiva Leo Messi e la sua Argentina si è spezzata magicamente in una edizione della Copa America dove l’asso numero 10 del Barcellona è apparso spiritato e convinto nel portare, finalmente, a casa il primo trofeo con la sua Nazionale.

Messi è stato un vero e proprio “uomo in missione” durate questa competizione e si è tolto la soddisfazione di vincere in casa dei brasiliani, proprio contro il Brasile.

Molto simile è stata la vittoria dell’Italia che dopo anni di bassi, ha ritrovato la via della vittoria battendo gli inglesi a casa loro.

Proprio l’Italia è il posto in cui Diego, con la maglia del Napoli, si è affermato come qualcosa di più di un calciatore ed è per questo che il dualismo tra le due rappresentative vincenti, forma una magia che spinge persino la FIFA a creare un tributo.

Dopo l’ok della FIFA sembra ormai quasi ufficiale che Italia-Argentina, sfida diretta valevole per la “Supercoppa Maradona” che coinvolge la vincitrice del torneo organizzato dalla UEFA e quella della CONMEBOL in una partita nel segno dell’eterno 10.

Non potrà che essere il “Diego Armando Maradona di Napoli” il palcoscenico perfetto di questa sfida con i napoletani che accoglierebbero di buon grado le due nazionali per onorare la storia di Maradona.

