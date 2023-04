Feyenoord-Roma, Mourinho: “Non siamo i più forti, ma possiamo vincere”

Il tecnico portoghese ha commentato in conferenza stampa la sfida contro il Feyenoord.

La Roma è pronta per la sfida, in terra olandese, contro il Feyenoord, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League.

Josè Mourinho, allenatore dei giallorossi, ha commentato la sfida in conferenza stampa partendo dai valori che verranno messi in campo da ambo le squadre e precisando che, secondo lui, la Roma non è assolutamente favorita: “Il Feyenoord è una squadra forte, i numeri parlano chiaro e fra qualche settimana sicuramente diventeranno campioni d’Olanda. Noi non siamo la squadra più forte dell’Europa League, nè siamo i favoriti per questo match, ma ci sarà molto equilibrio. Nonostante ciò, possiamo vincere”.

C’è spazio anche per i commenti su Chris Smalling e Lorenzo Pellegrini: “Smalling può rinnovare e sarebbe ottimo per la Roma se succedesse. Chris è felice a Roma e ha trovato un livello che non aveva mai raggiunto. Secondo me è il matrimonio perfetto. Pellegrini? E’ il capitano ed è un giocatore importante. E’ stato in panchina perché serviva far giocare El Shaarawy e Solbakken insieme. Vedremo il suo rendimento a fine stagione. Il meglio sta arrivando, magari”.

Il mister capitolino ha parlato anche della sua rosa: “Io schiero la formazione che penso possa fare meglio, chi è in panchina è pronto per giocare, tutti lavorano nello stesso modo. Si gestisce in base alla partita”.