Feyenoord-Roma 1-0, voti e pagelle: “Decide Wieffer, Kokcu protagonista”

Il Feyenoord vince il primo atto dei quarti di finale di Europa League battendo di misura la Roma di Josè Mourinho.

Le pagelle del Feyenoord

Bijlow 6: Non subisce gol, anche grazie ai legni della porta, ed è molto solido in scelte e uscite.

Geertruida 6: Tiene bene nella sfida contro Spinazzola sulla fascia. Nel primo tempo prova il tiro dopo una buona giocata in area di rigore avversaria.

Trauner 6,5: Non soffre contro le punte giallorosse, anzi, rende a queste ultime la vita molto difficile.

Hancko 6,5: Vecchia conoscenza del calcio italiano, precisamente della Fiorentina, ed è autore di una partita importante, sia in fase d’attacco, sia in difesa.

Hartman 6: Partita senza sbavature. Gioca semplice e cerca di arginare al meglio Zalewski e la sua velocità.

Kokcu 7: E’ il catalizzatore della manovra del Feyenoord. Il numero 10 si prende la responsabilità di ogni pallone che passa nella zona di centrocampo e smista con intelligenza la sfera per far ripartire i suoi compagni.

Wieffer 7: Il suo voto rischia di essere compromesso dal fallo che provoca il calcio di rigore per la Roma, ma Pellegrini lo spreca. Diviene il match winner della sfida grazie a una perla che permette agli olandesi di vincere il primo confronto con i giallorossi.

Szymanski 6: Prestazione buona nonostante qualche intervento troppo irruento. Ma fa parte del suo gioco.

Jahanbakhsh 5,5: Da lui ci si aspettava qualcosa in più in termini di qualità e corsa. Arretra molto e non è mai incisivo in zona d’attacco. (Dal 72′ Danilo 6: Ingresso senza sbavature).

Gimenez 5,5: Partita complicata per la punta del Feyenoord che soffre il confronto con Smalling e non riesce a liberarsi dalla marcatura del centrale giallorosso.

Idrissi 7: Spina nel fianco per la Roma. Nel primo tempo soffre un po’, ma nella ripresa diventa devastante e offre l’assist vincente per Wieffer dopo una grande azione. Salva anche il colpo di testa di Ibanez sulla linea.

Arne Slot 6,5: Primo round conquistato. Il suo Feyenoord gioca complessivamente meglio della Roma e dimostra una grande qualità nel palleggio. All’Olimpico però, sarà molto difficile.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Non colpevole sul gol di Wieffer. Non commette errori particolari.

Mancini 6: Partita difficile in fase difensiva, ma non sfigura. Conquista il rigore che poi Pellegrini spreca.

Smalling 6: Gara di gestione per lui. La qualità del Feyenoord è alta ma non abbassa mai la guardia.

Ibanez 6: Anche per lui partita complessivamente buona nonostante l’ottima qualità degli avversari. Sfiora di millimetri il gol del pareggio, salvato sulla linea da Idrissi.

Zalewski 5,5: Prova a darsi da fare e correre, ma non è concreto come in altre uscite. Sbaglia sul gol di Wieffer.

Cristante 5,5: Fatica molto contro i centrocampisti olandesi e nonostante provi a dare qualità alla retroguardia, non riesce a incidere.

Matic 5,5: Arretra fin troppo, quasi ad aggiungersi alla difesa. Non fa filtro e la squadra ne risente.

Spinazzola 5,5: Si sgancia poco, probabilmente perché preferisce una fase attendista ad andare a spron battuto in attacco.

Dybala 6: Meno di 30 minuti per lui che è costretto ad uscire per infortunio. La sua assenza pesa e si sente. Tutto il mondo giallorosso spera nel suo recupero. (Dal 26′ El Shaarawy 5,5: Entra e ha subito un’occasione, poi non impatta al meglio un cross dalla destra. Si spegne con l’andare dei minuti).

Pellegrini 4,5: Un solo tempo per lui che, con l’uscita di Dybala, doveva aumentare il tasso tecnico della Roma ma che, alla fine, incappa nella ormai solita prestazione sottotono. Può riscattarsi con il rigore, ma lo spedisce sul palo. (Dal 46′ Wijnaldum 6: Va vicino al gol).

Abraham 5,5: Sostituito dolorante alla spalla. Non è una grande prestazione quella dell’inglese che sbatte sulla difesa olandese. (Dal 58′ Belotti 5,5: Non incide).

Josè Mourinho 5,5: Solita partita difensiva con possibilità di giocare in contropiede, stavolta non gli va troppo bene. È anche sfortunato per gli infortuni di Dybala e Wijnaldum.