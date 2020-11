Ferencvaros-Juventus Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 04-11-2020

Ferencvaros-Juventus, gara valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) ed in streaming live sulle piattaforme Sky Go e NowTv

Domani alle ore 21:00 il Ferencvaros ospiterà alla Groupama Arena la Juventus nella partita valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League.

I biancoverdi hanno conquistato un solo punto in due giornate, venendo travolti dal Barcellona 5-1 e rimontando da 0-2 a 2-2 la Dinamo Kiev. In campionato, la squadra ungherese ha conservato il primato in classifica pareggiando 1-1 contro la seconda in classifica, il MOL Vidi.

I bianconeri, invece, vengono dal successo in trasferta contro lo Spezia in campionato e dopo due giornate di Champions League si ritrovano con 3 punti, frutto della vittoria di Kiev e della sconfitta casalinga con il Barça. Il doppio impegno contro il Ferencvaros è da non sbagliare per mettere al sicuro la qualificazione agli ottavi di finale.

Le ultime sulle formazioni di Ferencvaros e Juventus

Nonostante la partita sia proibitiva, Rebrov è pronto a giocarsi tutte le sue carte puntando sul 4-3-3. In porta spazio a Dibusz, Blazic e Kovacevic saranno i centrali di difesa, mentre Lovrencsics ed Heister si muoveranno sulle corsie laterali. A centrocampo Siger agirà nel mezzo con Somalia e Kharatin larghi sugli esterni, in avanti l’unica punta sarà Isael che sarà assistito a destra da Zubkov e a sinistra da Nguen.

Eccezion per De Ligt ed Alex Sandro, Pirlo ha l’intera squadra a disposizione e non intende fare turnover nonostante domenica ci sia la delicata sfida contro la Lazio in campionato. In porta si rivedrà Szczesny dopo il turno di riposo concessogli contro lo Spezia, mentre in difesa tornerà Chiellini al fianco di Bonucci, con Cuadrado e Danilo che agiranno sulle fasce. A centrocampo si vedrà la coppia Arthur-Rabiot, con Kulusevski e Chiesa sugli esterni, mentre in attacco torna Cristiano Ronaldo dal 1′ al fianco di Alvaro Morata

Probabili formazioni Ferencvaros-Juventus

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Somalia, Siger, Kharatin; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen. All. Serhij Rebrov

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Kukusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Dove vedere Ferencvaro-Juventus in Diretta tv-Streaming Live

La partita Ferencvaros–Juventus, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno HD (canale 201) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Ferencvaros-Juventus in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Ferencvaros-Juventus utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Ferencvaros-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Ferencvaros-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Ferencvaros-Juventus

Quella tra Ferencvaros e Juventus non è una sfida inedita, con i bianconeri che già una volta nella loro storia hanno giocato contro i biancoverdi. L’unico precedente tra le due formazioni risale al 23 Giugno del 1965 nella Finale di Coppa delle Fiere disputata a Torino.

E attenzione, a vincere fu proprio il Ferencvaros che si impose sulla formazione allenata da Heriberto Herrera per 1-0. Decisiva fu la rete siglata da Maté Fenyvesi al 74′ e la Juventus vorrà di sicuro vendicare quella sconfitta.

Tra le mura amiche, il Ferencvaros è ormai imbattuto da più di un anno e l’ultima sconfitta in competizioni ufficiali risale al 3 Ottobre 2019 nella fase a gironi di Europa League contro il Ludogorets, Per trovare, invece, una sconfitta in campo nazionale bisogna tornare fino al 13 Marzo 2019, con il Ferencvaros che perse 2-1 in casa contro il MOL Vidi in coppa.

Fuori casa, invece, la Juventus arranca e contro lo Spezia è arrivata una vittoria che ha spezzato la serie negativa di 6 gare senza successi in Serie A. Serie che, calcolando tutte le competizioni, era stata già interrotta due settimane fa quando i bianconeri si imposero a Kiev. In Champions League non ci sono partite facili, ma se la Juventus giocherà da Juventus allora non sarà complicato conquistare tre punti

