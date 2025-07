Fenerbahce-Lazio: orario, formazioni ufficiali, dove vederla in TV e streaming. Grande test per Sarri contro il Fener di Mourinho

Mercoledì 30 luglio 2025, allo stadio Ülker Stadyumu di Istanbul, va in scena un’amichevole di lusso tra Fenerbahce e Lazio, con calcio d’inizio fissato alle 19:30 (ora italiana). Il match rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre, impegnate nella fase finale del ritiro pre-campionato. La sfida sarà l’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti, testare gli schemi e ritrovare la condizione in vista degli impegni ufficiali.

Un duello che sa di Europa: Mourinho contro Sarri

Nonostante il carattere amichevole dell’incontro, Fenerbahce-Lazio ha il sapore di una sfida europea: da una parte José Mourinho, alla guida dei turchi dal giugno 2024, pronto a rilanciare le ambizioni internazionali del club di Istanbul; dall’altra Maurizio Sarri, deciso a costruire una Lazio più solida e concreta, dopo una stagione passata tra alti e bassi.

Entrambe le squadre puntano a giocare da protagoniste nei rispettivi campionati e nelle competizioni europee: la Lazio sarà ai nastri di partenza dell’Europa League 2025/26, mentre il Fenerbahce giocherà i preliminari di Champions League.

Dove vedere Fenerbahce-Lazio in diretta TV e streaming

La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, piattaforma che detiene i diritti di numerose partite amichevoli internazionali.

Ecco tutti i dettagli per seguire il match:

Canale TV : l’app di DAZN è disponibile su smart TV compatibili (Samsung, LG, Android TV), console PlayStation e Xbox , Amazon Fire TV Stick , TIMVISION Box , Google Chromecast e decoder Sky Q.

: l’app di è disponibile su smart TV compatibili (Samsung, LG, Android TV), console , , , e decoder Sky Q. Streaming : per dispositivi mobile (smartphone e tablet) basta installare l’app DAZN. Da PC è possibile seguire la diretta tramite il sito ufficiale dazn.com .

: per dispositivi (smartphone e tablet) basta installare l’app DAZN. Da è possibile seguire la diretta tramite il sito ufficiale . Accesso tramite Prime Video: DAZN può essere attivato anche all’interno di Amazon Prime Channels, per chi ha già un abbonamento Prime.

📣 Telecronaca affidata ad Alberto Santi.

Probabili formazioni: occhio ai nuovi volti in campo

Sarri e Mourinho dovrebbero schierare due formazioni vicine a quelle titolari, approfittando del match per rodare i meccanismi offensivi e difensivi.

FENERBAHCE (3-4-1-2)

Allenatore: José Mourinho

Formazione prevista:

Egribayat; Akcicek, Soyuncu, Diego Carlos; Aydin, Amrabat, Fred, Kostic; Under; Duran, En-Nesyri.

Da segnalare il debutto in amichevole di En-Nesyri, prelevato dal Siviglia, e la presenza di Fred e Amrabat a centrocampo, per un mix di tecnica e muscoli. Kostic agisce largo a sinistra nel suo consueto ruolo di quinto.

LAZIO (4-3-3)

Allenatore: Maurizio Sarri

Formazione prevista:

Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Pedro.

Tanti nuovi in campo anche per la Lazio: Dele-Bashiru, rientrato dal prestito, e il giovane Provstgaard si candidano a una maglia da titolare. In attacco spazio a Noslin e Pedro ai lati di Castellanos, in attesa del pieno recupero di Immobile.

Il contesto: clima, stadio e pubblico

La gara si gioca nello storico Ülker Stadyumu, impianto da oltre 50.000 posti, tra i più caldi d’Europa. Si prevede il tutto esaurito, con una tifoseria locale che considera ogni sfida contro squadre italiane un’occasione di prestigio.

Le condizioni meteo a Istanbul prevedono circa 28-30°C alla sera, clima caldo ma non proibitivo, adatto a testare la tenuta fisica dei giocatori dopo settimane di preparazione.

Quando tornano in campo le due squadre