Federico Gatti torna a disposizione: sollievo per la difesa della Juventus

Fonte immagine: Facebook -Calciomercato24.com

La Juventus ritrova uno dei suoi pilastri difensivi. Federico Gatti è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo alla Continassa e sarà disponibile per la prossima sfida di Serie A contro il Cagliari, in programma allo Stadium. Una notizia positiva per Luciano Spalletti, che recupera un elemento fondamentale sia per la fase difensiva che per gli equilibri tattici della squadra.

Come riportato da TMW e Sky Sport Italia, il difensore della Nazionale italiana ha svolto l’intera sessione di allenamento con i compagni, dimostrando di essere pienamente recuperato. Nella gara precedente contro la Fiorentina, Gatti era rimasto in panchina senza scendere in campo, mentre aveva saltato la trasferta di Champions League a Bodo/Glimt a causa di un attacco influenzale. Ora le sue condizioni sono tornate ottimali e Spalletti potrà nuovamente contare sulla sua presenza.

Buone notizie anche in attacco: Vlahovic è recuperato

Oltre al rientro di Gatti, arriva un’altra notizia importante per l’ambiente bianconero. Dusan Vlahovic sarà a disposizione contro il Cagliari dopo essere rimasto in panchina contro il Bodo/Glimt, complice una condizione fisica non ancora al cento percento. Il centravanti serbo ha completato l’ultimo allenamento e potrà essere impiegato dal tecnico, anche se la scelta tra titolarità o ingresso a partita in corso sarà valutata nelle prossime ore.

La situazione in casa Juventus: chi non ci sarà

Spalletti non ha tenuto la classica conferenza prepartita, ma secondo le ultime indicazioni saranno soltanto Arkadiusz Milik, Gleison Bremer, Carlo Pinsoglio e Daniele Rugani gli assenti per la gara contro i sardi. Una lista ridotta rispetto alle settimane precedenti, segno che la situazione in infermeria sta lentamente migliorando.

Con l’arrivo di Spalletti, la Juventus ha ritrovato solidità, equilibrio e continuità di risultati. I bianconeri sono ancora imbattuti, con due vittorie e tre pareggi ottenuti tra campionato e Champions League. L’obiettivo ora è dare continuità ai risultati e consolidarsi nelle zone alte della classifica.

I migliori bookmaker