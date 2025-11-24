FC Pro Open Season 2: Guida completa all’evento, date, ricompense e come ottenere i Drop Twitch e YouTube

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

L’FC Pro Open torna per la terza stagione e promette spettacolo, competizione e premi esclusivi per tutti i giocatori di EA SPORTS FC 25 Ultimate Team. In diretta da Londra, i 24 migliori player del mondo si sfideranno da novembre a gennaio con l’obiettivo di qualificarsi alla FC Pro World Championships. Seguendo le dirette ufficiali su Twitch o YouTube potrai ottenere premi gratuiti in Ultimate Team, inclusi pacchetti rari e giocatori in prestito esclusivi.

Date, orari e piattaforme ufficiali

Gli eventi saranno trasmessi su Twitch/EASPORTSFCPRO e YouTube/EASPORTSFCPRO.

Matchday 1

24 novembre 2025

18:00 – 22:00 UTC (19:00 – 23:00 ora italiana)

Matchday 2

25 novembre 2025

18:00 – 22:00 UTC (19:00 – 23:00 ora italiana)

Gli obiettivi per riscattare le ricompense saranno disponibili dal 21 novembre 2025.

Ricompense ufficiali e tempo minimo di visione

Tutte le ricompense sono gratuite, non scambiabili e riscattabili una sola volta per account EA.

Matchday 1 – 24 novembre

Guarda almeno 15 minuti: Pacchetto giocatori 84+ x3

Guarda almeno 60 minuti: Dan James FC Pro (Prestito 9 partite)

Matchday 2 – 25 novembre

Guarda almeno 15 minuti: Pacchetto giocatori 82+ x5

Guarda almeno 60 minuti: Lukas Klostermann FC Pro (Prestito 9 partite)

Obiettivo generico Play 5

Gioca 5 partite in qualsiasi modalità Ultimate Team per ricevere un Pacchetto Oro Premium.

Come collegare l’account EA a Twitch

Assicurati di avere un club Ultimate Team attivo.

Vai su ea.com/twitchlinking.

Accedi con il tuo account EA e con il tuo account Twitch.

Autorizza il collegamento e verifica che sia attivo.

Guarda l’evento per la durata richiesta.

Clicca su “Riscatta” nella sezione Drops di Twitch.

Accedi ad Ultimate Team per completare l’obiettivo e ottenere il premio.

Se non utilizzi Twitch da più di sei mesi, dovrai ripetere il collegamento.

Come collegare l’account EA a YouTube

Vai su YouTube, entra nelle Impostazioni e seleziona App collegate.

Scegli Electronic Arts e clicca su Connetti.

Accedi con il tuo account EA e conferma.

Guarda l’evento per il tempo richiesto.

Finito il tempo richiesto, attendi fino a 24 ore e poi accedi a Ultimate Team per completare l’obiettivo e ricevere il premio.

Su YouTube non devi cliccare su “riscatta”, basta guardare con l’account corretto.

Domande frequenti

Se guardo per il tempo giusto e ho gli account collegati, ricevo il premio?

Sì, i premi vengono assegnati a tutti coloro che rispettano i requisiti. Non serve fortuna né estrazione.

Quanto tempo ci vuole per vedere il premio in Ultimate Team?

Può volerci fino a 24 ore dopo il completamento del requisito.

Posso guardare da telefono o Smart TV?

Sì, purché tu sia collegato con l’account EA corretto.

Le ricompense sono scambiabili sul mercato?

No, sono tutte non scambiabili.

Se ho più piattaforme collegate (PlayStation, Xbox, PC), su quale riceverò i premi?

Sul primo accesso che farai in Ultimate Team dopo aver completato il requisito.

L’FC Pro Open Season 2 è un’occasione unica per seguire competizioni ufficiali e ottenere premi esclusivi in EA SPORTS FC 25 Ultimate Team. Ti basterà collegare il tuo account EA a Twitch o YouTube, guardare le dirette per il tempo necessario e riscattare gli obiettivi. Preparati per il 24 e 25 novembre: pacchetti 84+, 82+ e giocatori FC Pro sono in arrivo gratuitamente.

