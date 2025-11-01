FC 26 torna a correre! EA ascolta i fan e ripristina il dribbling controllato

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

Dopo settimane di lamentele da parte dei giocatori, EA ha risposto al feedback della community di FC 26 rilasciando un Live Tuning Update che riporta il Controlled Sprint Dribbling quasi ai livelli precedenti alla patch v1.1.0. I fan avevano criticato la modifica della velocità di dribbling, definendola “lenta e frustrante”, soprattutto nelle modalità competitive.

Il ritorno del gameplay fluido

Con il nuovo aggiornamento, i giocatori possono finalmente godere di un ritmo di gioco più naturale. EA ha spiegato tramite il suo account ufficiale FC Direct che il Live Tuning consente di modificare l’equilibrio di gioco senza dover rilasciare un aggiornamento completo del titolo. Gli effetti sono immediati: basta riavviare il gioco per vedere il cambiamento.

La decisione di ripristinare la velocità è stata presa proprio in risposta alle numerose segnalazioni della community, che avevano definito la versione precedente “impossibile da giocare”. EA ha dichiarato di aver seguito attentamente i feedback, sottolineando come la mossa rientri negli sforzi di garantire un gioco bilanciato e reattivo.

La reazione della community

I giocatori hanno accolto l’aggiornamento con entusiasmo sui social. Commenti come “Massive W”, “We are so back” e “THANK YOU! Now this… this is improvement” hanno rapidamente invaso le piattaforme, dimostrando quanto fosse sentita la questione. Alcuni fan hanno persino espresso preferenza per la patch precedente, che rallentava il dribbling, ma la maggioranza ha accolto con favore il ritorno a un gameplay più dinamico.

Patch v1.1.2: niente più disconnessioni su PC

Parallelamente, EA ha rilasciato la patch v1.1.2, mirata a risolvere un problema di disconnessione che colpiva alcuni giocatori su PC. Prima dell’aggiornamento, EA aveva consigliato un workaround temporaneo: impostare la qualità della folla su Medium per ridurre il problema. Con la nuova patch, le disconnessioni sembrano essere state risolte nella maggior parte dei casi.

Con il dribbling controllato ripristinato e la stabilità tecnica migliorata, EA dimostra di voler rispondere rapidamente alle esigenze della community. La risposta dei giocatori mostra che, per mantenere alta la soddisfazione, la reattività agli utenti può essere più importante della perfezione assoluta.

