Roma: Fazio, Santon e Pellegrini positivi al Covid-19, guarito Diawara

Fazio Santon Pellegrini positivi – Si aggiungono altri nomi alla lista dei contagi in casa Roma. Dopo i due contagi che hanno visto coinvolti Edin Dzeko e Pietro Boer, ci sono altre tre nuove positività. Si tratta dei giocatori Fazio, Davide Santon e Lorenzo Pellegrini. Quest’ultimi sono stati messi immediatamente in quarantena.

Fazio

Fazio Santon Pellegrini positivi, tensione a Trigoria

Il calvario Covid sembra non terminare mai nel calcio. Cresce l’ansia anche a Trigoria per via delle ripercussioni che queste positività possono avere anche sul resto della squadra. Fazio, infatti, era in panchina nella scorsa partita vinta 3-1 contro il Genoa. Il difensore argentino era negativo al test svolto prima della partenza per il capoluogo ligure, però, oggi è risultato positivo. Lorenzo Pellegrini, invece, è stato titolare domenica scorsa giocando anche quasi tutta l’intera partita venendo sostituito solo all’87 da Gonzalo Villar del Fraile. Meno preoccupante la situazione per Santon che invece non ha avuto contatti diretti con la squadra in quanto sta lavorando individualmente per smaltire un infortunio.

Tra i tre a parlare è stato Lorenzo Pellegrini che ha voluto tranquillizzare tutti i tifosi giallorossi attraverso un post sui suoi profili social. Ecco quanto dichiarato dal centrocampista capitolino:

“Ciao a tutti, l’ultimo tampone ha rivelato che anche io sono positivo al Covid-19 e ho iniziato subito la quarantena. Voglio rassicurare tutti, sto bene e già da oggi scatta il conto alla rovescia per rientrare in campo a disposizione del mister e dei miei compagni!“

Intanto la Roma può tornare a sorridere. Amadou Diawara e Riccardo Calafiori sono risultati negativi al test, superando l’idoneità e per questo saranno aggregati al gruppo. Si attendono, però, altri tamponi effettuati anche agli altri tesserati della società.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS