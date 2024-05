Fa Cup, vince il Manchester United dopo 8 anni: battuto il Manchester City per 2-1

Il Manchester United vince Fa Cup. Nella finale di Wembley, i diavoli rossi superano per 2-1 il Manchester City grazie alle reti dei giovani Garnacho e Mainoo nel primo tempo. Niente double per Pep Guardiola dopo la vittoria in Premier League.

Il Manchester United torna a vincere Fa Cup dopo 8 anni, un successo che gli permette di accedere in Europa League. Dopo il modesto 8° posto in Premier League, mister Ten Hag può ritornare a sorridere, e forse può anche sperare di rimanere in panchina per la prossima stagione. La stagione è salva, ma soprattutto ha vinto un trofeo contro i grandi rivali del Manchester City, un valore aggiunto non da poco.

La finale della Fa Cup tra United e City, oltre ad essere il derby di Manchester, era la stessa della passata stagione, un evento mai successo in oltre 140 anni. I diavoli rossi con un inedito 4-2-2-2 hanno sorpreso il maestro Guardiola. La seconda rete di Mainoo il manifesto del match.

YOU COULDN'T WRITE IT 🤯



Academy graduate, Kobbie Mainoo scores in the #EmiratesFACup Final for @ManUtd 😱 pic.twitter.com/d68cAKvaE8 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 25, 2024

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.