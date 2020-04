F1, Zandvoort a porte chiuse? “Impossibile”

La Red Bull di Max Verstappen sul circuito di Zandvoort. Fonte: RedBull.com

Il primo Gran Premio di F1 di Zandvoort , al suo rientro, non avverrà a porte chiuse, stando a quanto dichiara Jan Lammers.

La pandemia del Coronavirus ha già costretto 9 Gran Premi a venire posticipati, se non direttamente cancellati. Uno scenario del genere ha ovviamente avuto dei riscontri psicologici ed organizzativi molto forti sulla FIA, la quale non sa come procedere per fare avere luogo alla stagione 2020. Una delle idee che è stata presa in considerazione, ad esempio, è disputare le gare a porte chiuse. Senza il pubblico, infatti, si ridurrebbe di molto il pericolo di contagio. Jan Lammers però non ci sta.

“GP di F1 di Zandvoort a porte chiuse? Impensabile”

L’organizzatore del Gran Premio di Olanda ritiene questa ipotesi completamente impraticabile. Infatti, la F1 manca dal circuito olandese da molti anni ormai e una gara senza pubblico sarebbe impensabile, secondo quanto dichiarato da Jan Lammers.

“Zandvoort non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di correre a porte chiuse -ha asserito Lammers– Una scelta del genere è semplicemente impensabile, per noi. La F1 manca dall’Olanda dal 1985. Per noi olandesi e per gli appassionati in genere questo ritorno è importante, deve essere una festa. E che festa sarebbe senza pubblico?”

Tuttavia, dopo queste parole, Lammers ammette che, qualora venisse formulata una richiesta ufficiale, l’organizzazione della gara prenderebbe in considerazione l’idea.

“Se ci arriverà una richiesta formale la prenderemo seriamente in considerazione– ha ammesso – Fortunatamente però questo non è ancora accaduto. Per noi è impensabile una gara senza pubblico, se dovessero chiedercelo, però so che FIA e FOM stanno facendo tutto il possibile per risolvere la situazione come possono e salvare tutti: team, sponsors, organizzatori. Per ora attendiamo il semaforo verde per riprendere tutto da dove lo avevamo interrotto.”

