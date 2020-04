F1, la Williams decurta lo stipendio di vertici e piloti. Congedo senza retribuzione per buona parte dei lavoratori del team

Il team britannico vara misure per contenere la crisi causata dalla pandemia da COVID-19. Stesse decisioni anche per la Racing Point. Si muove anche la McLaren

F1 – La pandemia da COVID-19 sta mordendo pesantemente anche il ‘dorato’ mondo della Formula 1. Prima è stato il turno del calendario iridato, con una stagione 2020 non partita da Melbourne e che ancora non si sa se e quando potrà avere il via.

Ora è il turno dei guai economici che questo stop forzato sta provocando (e provocherà) a tutti i team. Con un breve comunicato, infatti, la Williams ha annunciato la messa in congedo senza retribuzione fino al 31 maggio di buona parte dei lavoratori della fabbrica di Grove, mentre i vertici e i piloti vedranno ridursi lo stipendio del 20% dal 1° aprile.

George Russell, al volante della Williams FW43, durante i test invernali 2020 di Barcellona (foto da: wikimedia.org)

“A causa dell’attuale situazione dovuta al COVID-19, la Rokit Williams Racing mette temporaneamente in congedo non retribuito un certo numero di impiegati, come parte di una più vasta serie di misure legate al taglio dei costi“, si legge nel comunicato ufficiale.

“Il periodo di congedo durerà fino alla fine di maggio, mentre i vertici ed i nostri piloti avranno una paga ridotta del 20% a partire dall’1 aprile” – prosegue – “Non sono state decisioni facili da prendere, ma il nostro obiettivo è proteggere innanzitutto il lavoro del nostro staff, assicurandoci che tutti possano tornare ad un impiego a tempo pieno una volta che la situazione lo permetterà“.

La decisione della Williams segue di qualche giorno quella dell’altro storico team britannico, vale a dire la McLaren. La scuderia di Woking, infatti, ha optato per mettere in cassa integrazione una parte dei dipendenti, mentre coloro i quali continueranno a lavorare riceveranno un salario ridotto. Anche i due piloti, Carlos Sainz Jr e Lando Norris, sono stati compresi nell’applicazione di queste misure, della durata di tre mesi.

Infine, aggiornamento dell’ultim’ora, anche in Casa Racing Point si corre ai ripari. Il team con sede a Silverstone, infatti, sospenderà dal lavoro la maggior parte dei suoi dipendenti e i due piloti, Lance Stroll e Sergio Perez, si vedranno ridotto l’ingaggio.

D’altronde, proprio ieri Zak Brown, CEO di McLaren Racing, dopo aver definito la decisione di tagliare gli stipendi a dipendenti e piloti come una delle più difficili della sua vita, ha tuonato: “La Formula 1 è fragile e si trova in una situazione potenzialmente devastante. Se non gestita bene, questa crisi può provocare la scomparsa di quattro degli attuali dieci team in griglia“.

