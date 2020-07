F1, UFFICIALE: Fernando Alonso nel 2021 tornerà in Renault

Dopo l’addio di fine 2018, lo spagnolo tornerà nel Circus alla Renault

La grande notizia di giornata, in attesa del Gran Premio della Stiria del prossimo weekend, è il ritorno in Formula 1 di Fernando Alonso, ufficializzato dalla Renault pochi minuti fa. Il 38enne nativo di Oviedo fa il suo ritorno dopo il precedente addio, datato Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Si tratta, per Fernando, della terza esperienza con la scuderia francese, dopo le precedenti del 2003-06 e del 2008-09.

“Con 314 Gran Premi, 32 vittorie e 97 podi, Fernando Alonso si unirà al Team Renault F1 per la prossima stagione” – si legge nel comunicato – “Dato il forte legame storico ed emotivo tra il team e Fernando Alonso – Renault e Fernando hanno vinto i loro due titoli mondiali insieme nel 2005 e nel 2006 – questa decisione, in ottica futura, è sia audace che significativa“.

Fernando Alonso tornerà ufficialmente in Formula 1 nel 2021. Ha firmato con la Renault (foto da: twitter.com)

“La Renault rappresenta la mia famiglia, i miei ricordi più cari in Formula 1, con i due titoli mondiali; ma adesso guardo avanti” – sono le prime parole di Alonso – “È con grande orgoglio ed immenso piacere che ritorno nel team che mi diede la chance di cominciare la mia carriera e che ora mi da l’occasione di rientrare ai più alti livelli“.

“I miei principi ed ambizioni sono in linea con il progetto del team” – aggiunge lo spagnolo – “I loro progressi quest’inverno rendono credibili gli obiettivi per il 2022; la mia intenzione è condividere la mia esperienza con tutti, ingegneri, meccanici e compagni di squadra. Il team vuole e ha i mezzi per tornare sul podio; e anche io lo voglio“.

“La firma di Alonso fa parte del progetto del Gruppo Renault di proseguire nel suo impegno in Formula 1e di tornare ai vertici” – commenta Cyril Abiteboul, Managing Director di Renault Sport Racing – “La sua presenza nel team rappresenta una risorsa incredibile a livello sportivo ma anche per il brand, al quale Fernando è molto legato. La forza del legame tra lui, il team e i fan rendono la sua scelta naturale“.

“Oltre che per i successi passati, questa è una scelta reciproca audace, rivolta al futuro. La sua esperienza, la sua determinazione, ci consentiranno di ottenere il meglio l’uno dall’altro, per portare il team verso l’eccellenza richiesta dalla moderna Formula 1” – prosegue il manager transalpino – “Alonso porterà al nostro team, cresciuto molto velocemente, anche una cultura delle corse e delle vittorie per superare assieme le difficoltà. Insieme ad Esteban, la sua missione sarà di aiutare il Team Renault F1 a prepararsi per la stagione 2022 nel modo migliore possibile“.

