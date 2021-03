F1, test 2021 Day-1: Verstappen parte bene

L’olandese precede Norris ed Ocon. Stroll 4°, davanti a Sainz e Giovinazzi. 10° Hamilton, 11° Leclerc, in fondo Bottas

In Bahrain è partita oggi, ufficialmente, la stagione 2021, con la prima giornata di test invernali. Su un circuito del Sakhir presentatosi sporco ed infido, soprattutto al pomeriggio, quando la sabbia ha provocato una fastidiosa foschia (con presenza anche di vento, a tratti forte), i primi riflettori stagionali se li prendono Max Verstappen e la Red Bull. Il #33, al volante tutto il giorno della RB16B, si è piazzato al comando con il crono di 1:30.674 (mescola media C3), mostrandosi efficace sia sul giro singolo che sul passo gara, sul finire di giornata.

Sul podio virtuale troviamo Lando Norris ed Esteban Ocon. L’inglese della McLaren segue a +0.215, con la stessa mescola di Verstappen (mescola media C3), mentre il francese dell’Alpine si ferma a +0.472 (mescola soft C4). Lance Stroll, Aston Martin, centra il 4° tempo nel finale (+1.108, mescola PROTO), davanti alla Ferrari di Carlos Sainz Jr. (+1.245, mescola media C3) e all’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi (+1.271, mescola media C3).

Miglior crono per Max Verstappen nel primo dei tre giorni di test 2021 (foto da: twitter.com/redbullracing)

Daniel Ricciardo, in pista con la MCL35M in mattinata, ha il 7° tempo (+1.529, mescola hard C2), seguito dai due AlphaTauri, Pierre Gasly (+1.557, mescola media C3) e Yuki Tsunoda (+2.053, mescola hard C2), e a Lewis Hamilton, Mercedes (+2.238, mescola hard C2). Subito fuori dalla top-10 Charles Leclerc, Ferrari (+2.568, mescola media C3), davanti a Kimi Raikkonen, Alfa Romeo (+2.646, mescola media C3).

Con il 13° tempo c’è Sebastian Vettel, Aston Martin (+3.068, mescola PROTO), seguito da Roy Nissany, Williams (+4.115, mescola mescola media C3). Chiudono il duo della Haas, Nikita Mazepin (+4.124, mescola media C3) e Mick Schumacher (+5.453, mescola hard C2), e Valtteri Bottas, Mercedes (+6.176, mescola hard C2).

Il finlandese della Mercedes è stato molto sfortunato, dato che il cambio della sua W12 è andato subito ko; problemi tecnici in mattinata anche per Mick Schumacher (cambio anche in questo caso), Vettel e Leclerc; le condizioni della pista, poi, hanno provocato non pochi lunghi, fuori pista e anche qualche testacoda.

Classifica e tempi della prima giornata di test 2021 in Bahrain (foto da: twitter.com/F1)

Concludiamo con i giri percorsi. 138 giri per Verstappen, seguito da Ocon (128), Nissany (83), Gasly (74) e Mazepin (69); a seguire Giovinazzi (67), Raikkonen (63), Leclerc (59), Sainz (56), Vettel (51), Stroll (46) e il duo Norris-Ricciardo (45); in coda Hamilton (42), Tsunoda (37), Schumacher (15) e Bottas (6). A livello di scuderie, guida la Red Bull (138), davanti ad Alfa Romeo (130), Alpine (128), Ferrari (115) ed AlphaTauri (111); poi Aston Martin (97), McLaren (90), Haas (84), Williams (83) e Mercedes (48). Infine i motoristi: Ferrari davanti (329); poi Mercedes (318), Honda (249) e Renault (128).

