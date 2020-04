F1, Sebastian Vettel e quella intervista in videocall

Vettel parla del suo legame con la Ferrari. Fonte: Twitter ufficiale Ferrari

Sebastian Vettel ha rilasciato un’intervista ai giornalisti italiani tramite una videocall. Un’iniziativa moderna ed utile, che ha permesso sia agli appassionati che a lui stesso di chiarire un po’ la situazione. Dopo un 2019 costituito da luci ed ombre, infatti, qualche malpensante aveva messo in giro voci che davano il tedesco fuori da Maranello. Una delle ipotesi era che il quattro volte campione del mondo sarebbe stato sostituito da qualche altro pilota, tipo Hamilton, da affiancare al giovane Leclerc. Un’altra, invece, era ancora più pessimista, in qaunto dava Vettel già per ritirato. I suoi fan ora possono tirare un sospiro di sollievo: niente di più falso. Il tedesco, infatti, è più carico che mai e non vede l’ora di tornare in pista vestito di rosso.

Vettel nell’intervista dichiara amore per la Rossa

Questa intervista è stata un toccasana per quanto riguarda il rapporto fra Sebastian Vettel e la Ferrari. Il tedesco ha infatti colto l’occasione per ribadire il proprio amore per la scuderia italiana.

“Per quanto riguarda il mio contratto, sto già lavorando per un rinnovo- ha assicurato Vettel- io e Mattia (Binotto, ndr) ci sentiamo spesso e stiamo definendo i termini per un rinnovo.” I giornalisti, una volta saputo del rinnovo hanno provato a sapere di che cifra si parlava ma Sebastian è stato irremovibile. “Sono una persona piuttosto riservata, non amo discutere di alcune cose in pubblico. L’ambito finanziario fa parte di quelle cose. C’è tuttavia da dire che io non sono molto legato ai soldi. Il mio obiettivo è rimasto lo stesso: vincere con la Ferrari. Stiamo valutando una riduzione del mio stipendio, per me quello che conta è guidare la Ferrari”.

SF1000 e la nuova stagione

La Ferrari ha confermato di avere fiducia in Vettel ma Vettel ha ancora fiducia nella Ferrari? Per il tedesco non ci sono dubbi. Nonostante i test a Jerez de la Frontera non siano andati come sperava, il pilota mantiene salda la fiducia.

“I test sono fatti per mettere e mettersi alla prova. Non sono indicativi di un’intersa stagione. A Barcellona sicuramente non abbiamo avuto i dati che speravamo ma quelli che aspettavamo sì. Abbiamo raccolto informazioni. Ed in alcuni casi sono arrivate anche le prestazioni.”

Un altro argomento importante di conversazione è stato la stagione 2020. Il pilota della Ferrari ha detto di mantenere il focus sulle corse. “Non vedo l’ora di correre, è quello il mio posto– ha detto- ma non sappiamo quando accadrà. Potrebbe aprirsi una stagione di 19 gare, 5 o nessuna. Questo nessuno può saperlo. Per ora posso solo aspettare.”

Virtual Vettel?

Vettel ha parlato anche del suo rapporto con il mondo virtuale. I giornalisti, infatti, non hanno esitato a chiedergli il perchè delle sue assenze dalle tappe virtuali del Campionato.

“In realtà non ho il simulatore a casa– ha ammesso candidamente – o meglio, non ce l’avevo fino a due giorni fa. Ora devo capire come funziona, poi si vedrà”.

