F1 GP Sakhir 2020, Risultati PL1: Russell subito davanti

Il sostituto di Hamilton al top nella prima sessione di libere. Poi Verstappen, Albon, Bottas e Kvyat. 8° Vettel, 10° Leclerc

George Russell è l’osservato speciale di questo particolare weekend del Gran Premio del Sakhir 2020, penultima prova del Mondiale 2020, che si disputa sulla configurazione Outer Circuit del Sakhir. Il giovane britannico, che sostituisce Lewis Hamilton fermato dal COVID-19, ha ottenuto il miglior crono nella prima sessione di libere, in 54.546, a 233.836 km/h di media.

Alle sue spalle le due Red Bull di Max Verstappen (+0.176) e di Alexander Albon (+0.265), autore anche di un testacoda tra curva 2 e 3, mentre Valtteri Bottas, con l’altra Mercedes, è al momento in 4° posizione (+0.322). Bene anche le due AlphaTauri, che cominciano il weekend piazzando Daniil Kvyat e Pierre Gasly rispettivamente in 5° (+0.465) e 6° posizione (+0.620).

Per la prima volta in carriera, George Russell ha chiuso al comando una sessione di prove libere (foto da: twitter.com/f1)

A seguire, con il 7° tempo c’è la Renault di Esteban Ocon (+0.727), davanti alle due Ferrari di Sebastian Vettel (+0.735) e di Charles Leclerc (+0.903), inframmezzate dalla seconda R.S.20 di Daniel Ricciardo (+0.833). Le due Racing Point aprono la seconda metà di classifica, con Lance Stroll (+1.012) davanti a Sergio Perez (+1.170).

Avvio un po’ opaco della McLaren, che vede Carlos Sainz Jr. e Lando Norris concludere le PL1 rispettivamente in 13° (+1.211) e 16° posizione (+1.532); in mezzo a loro le Alfa Romeo di Kimi Raikkonen (+1.237) ed Antonio Giovinazzi (+1.312). Kevin Magnussen, Haas, ha il 17° crono (+1.584), davanti alla Williams di Nicholas Latifi (+2.218) e ai due debuttanti, Pietro Fittipaldi (Haas, a +2.531) e Jack Aitken (Williams, a +2.641).

Questo il quadro dei giri completati: al top con 49 giri all’attivo abbiamo Russell ed Ocon, seguiti a 48 da Latifi e a 47 da Norris; in Ferrari, 40 tornate per Vettel e 35 per Leclerc. In coda, invece, troviamo Albon (18), peggio di Fittipaldi (24) e di Verstappen (29).

Classifica e tempi della prima sessione di libere del Gran Premio del Sakhir 2020 (foto da: twitter.com/F1)

Qualche considerazione su questo layout del circuito del Sakhir, inusuale per la Formula 1. Come da previsioni, l’Outer Circuit è velocissimo e probabilmente in Q3 si potrebbe arrivare sui 52″. Il T2, con le curve dalla 4 alla 8, è alquanto interessante, oltre che molto sconnesso, il che porta a tanti bloccaggi, soprattutto in staccata di curva 7. In più, il traffico sarà un gran problema; in particolare la Q1 rischia di essere davvero caotica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS