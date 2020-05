F1, Sainz ha un sogno: “Il titolo in F1 e la Dakar”

Carlos Sainz Jr ha sfruttato la pausa frozata avvenuta a causa del Coronavirus per focalizzare il suo sogno ed anche il suo futuro. Il giovane pilota spagnolo infatti ha dichiarato di avere un obiettivo davvero molto ambizioso.

Il pilota McLaren ha fatto del 2019 un’annata davvero ottima ed è stato nominato fra i possibili nomi di coloro che potrebbero entrare nella rosa delle selezioni Ferrari. A titolo informale per ora, ovviamente. Tuttavia, la strada è lunga ed è importante conecntrarsi su un obiettivo da raggiungere.

Il sogno di Sainz

Farsi strada nel mondo dei motori essendo all’ombra di un padre importante non dev’essere stato facile per Carlos. Soprattutto considerando che anche il nome di battesimo è uguale. Sainz senior si è costruito una carriera interminabile costellata di grandi successi, vincendo due titoli in WCR e tre in Dakar,e il pilota McLaren sembra intenzionato a seguirne le orme.

“Un futuro in Dakar? é indubbiamente uno dei miei obiettivi. I rally saranno una tappa della mia carriera, per vedere quanto posso essere competitivo – ha confermato il madrileno – d’altronde ho seguito mio padre dappertutto negli ulimi quindici anni. Per ora, però ho altri obiettivi, relativi al mio presente. Però ho decisamente in programma un futuro dei rally. Perchè no?

Il presente in F1

Parlando degli obiettivi, però, il madrileno torna a concentrarsi sul suo primo obiettivo, sicuramente più “attuale”, la Formula 1.

“A me piacerebbe moltissimo un futuro nel mondo dei rally però ora sono troppo concentrato sul mio presente in Formula 1. Il mio sogno è vincere il Campionato Mondiale di Formula 1. “- ha detto Sainz.

Per quanto riguarda un presente ancora più attuale, Carlos rivela cosa ha in mente di fare appena la quarantena sarà terminata- “Appena potrò farlo in sicurezza andrò ad abbracciare i miei nonni!”

