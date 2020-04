F1, Sainz : “Appena tornati in gara ci farà male il collo”

Due Carlos Sainz in una sola immagine: il pilota McLaren e suo padre. Fonte: Twitter ufficiale Carlos Sainz

Carlos Sainz Jr sta sognando di tornare presto in gara nonostante si aspetti di avere un gran mal di collo. Come quello, d’altronde, che avranno anche i suoi colleghi di tutte le altre scuderie.Il Covid-19, infatti, ha costretto tutti ad una lunga ed interminabile pausa, che porterà con sè delle notevoli conseguenze. Il pilota spagnolo, infatti, ha dichiarato di essere consapevole del fatto che una volta tornati in pista, i piloti soffriranno di alcuni disagi fisici.

F1 per Sainz è “questione di collo”

Durante la quarantena ci stiamo tutti dedicando all’allenamento, in maniera particolare atleti, come i piloti, che sono in attesa di ricominciare a lavorare da un momento all’altro.

Carlos Sainz è però consapevole che non basta allenarsi da casa, con tutti i consigli e le attrezzature possibili ed immaginabili. Il madrileño è stato uno dei primi piloti a mettersi in auto-isolamento e a lavorare duramente fuori pista per mantenere la propria forma fisica.

“La prima cosa che avvertiremo, una volta rientrati in pista, sarà il collo– ha dichiarato il pilota McLaren – non conta quanto tempo e come ti alleni a casa, è impossibile riprodurre la Forza G che ti spinge il collo quando sei in pista al volante della tua monoposto.”

Il pensiero vola all’Austria. Lo Spielberg Red Bull Ring, infatti, è il candidato più probabile per essere il teatro del Gran Premio di apertura.

“L’Austria non è ancora stata cancellata e sinceramente non si tratta del circuito più impegnativo però sarà una bella sfida. Nelle curve veloci ci sarà da soffrire.” – ha detto Sainz, passando poi ad analizzare le altre gare.

“Le piste che hanno scelto sono molto dure per il fisico dei piloti. Ungheria e Singapore sono nel mirino della FIA e sarà difficile terminare senza un collasso“, ha dichiarato lo spagnolo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS