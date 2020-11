Risultati Qualifiche Gran Premio di Turchia di F1 e Griglia di partenza

Risultati Qualifiche e Griglia di Partenza Gran Premio di Turchia di Formula 1 2020:

Dopo la terza sessione di prove libere di questa mattina anche le qualifiche per il Gran Premio di Turchia si sono corse su un asfalto al limite della praticabilità, ancora molto scivoloso a causa della pioggia.

Un asfalto quello del circuito di Istanbul per nulla drenante e una normale pioggia ha reso quasi inguidabili le monoposto di Formula 1 che non riuscivano per nulla a tenere le traiettorie.

Fonte: twitter.com/F1

Classifica e Tempi Q2:

1 M. Verstappen (LL) Red Bull 1’50″293 2 A. Albon (LL) Red Bull 1’52″282 3 L. Hamilton (LL) Mercedes 1’52″709 4 L. Stroll (LL) Racing Point 1’53″372 5 A. Giovinazzi (LL) Alfa Romeo 1’53″431 6 E. Ocon (LL) Renault 1’53″657 7 V. Bottas (LL) Mercedes 1’53″767 8 K. Raikkonen (LL) Alfa Romeo 1’53″793 9 S. Perez (LL) Racing Point 1’54″097 10 D. Ricciardo (LL) Renault 1’56″003 11 C. Sainz (LL) McLaren 1’56″943 12 L. Norris (LL) McLaren 1’57″688 13 C. Leclerc (LL) Ferrari 1’58″010 14 S. Vettel (LL) Ferrari 1’58″087 15 P. Gasly (LL) AlphaTauri 2’00″598

Classifica e Tempi Q1:

1 M. Verstappen (LL) Red Bull 1’57″485

2 A. Albon (LL) Red Bull 1’59″431

3 K. Raikkonen (LL) Alfa Romeo 2’01″249

4 S. Vettel (LL) Ferrari 2’03″356

5 C. Leclerc (LL) Ferrari 2’04″464

6 P. Gasly (LL) AlphaTauri 2’05″579

7 D. Ricciardo (LL) Renault 2’05″598

8 E. Ocon (LL) Renault 2’06″115

9 A. Giovinazzi (LL) Alfa Romeo 2’06″341

10 V. Bottas (LL) Mercedes 2’07″001

11 L. Norris (LL) McLaren 2’07″167

12 L. Stroll (LL) Racing Point 2’07″467

13 C. Sainz (LL) McLaren 2’07″489

14 L. Hamilton (LL) Mercedes 2’07″599

15 S. Perez (LL) Racing Point 2’07″614

16 K. Magnussen (LL) Haas 2’08″007

17 D. Kvyat (LL) AlphaTauri 2’09″070

18 G. Russell (LL) Williams 2’12″017

19 R. Grosjean (LL) Haas 2’12″909

20 N. Latifi (LL) Williams 2’21″611

Griglia di Partenza Gran Premio di Turchia di F1 2020:

PRIMA FILA

1.

2.

SECONDA FILA

3.

4.

TERZA FILA

5.

6.

QUARTA FILA

7.

8.

QUINTA FILA

9.

10.

SESTA FILA

11.

12.

SETTIMA FILA

13.

14.

OTTAVA FILA

15.

16. Kevin Magnussen (Haas)

NONA FILA

17. Daniil Kvyat (Alpha Tauri)

18. George Russell (Williams)

DECIMA FILA

19. Romain Grosjean (Haas)

20. Nicholas Latifi (Williams)

