F1 risultati Qualifiche Gp d’Olanda 2022: Verstappen davanti a tutti, dietro di lui i due ferraristi. Quarta posizione per Hamilton.

Una qualifica che ha un protagonista che non era presente ieri nelle prime posizioni. Il campione del mondo e corridore di casa Max Verstappen con il tempo di 1:10.342. Un giro spettacolare, davanti al pubblico di casa che lo porta a partire al comando domani.

Subito dietro, però, ci sono le due Ferrari, entrambe a meno di un decimo dal leader. Leclerc secondo con 21 millesimi di ritardo, mentre Sainz è a 92 millesimi. Poi, più staccato Hamilton a 306 millesimi, quindi l’altro pilota Red Bull Perez intromessosi tra i due della Mercedes. Russel sesto e Norris settimo chiudono coloro che si trovano a meno di un secondo dal leader.

Ricciardo, nello stesso team di Norris, si trova a cinque decimi dal suo compagno di squadra, attardato di dieci posizioni.

In queste prove di sabato si è vista una netta differenza tra il campione del mondo e il suo compagno di squadra. Perez, nel tentativo di abbassare il tempo, è finito contro un muro vanificando il suo tentativo.

F1 risultati Qualifiche Gp Olanda 2022

F1 risultati Qualifiche Gp d’Olanda 2022. Se c’è un’osservazione da fare , riguarda lo straordinario talento di Max Verstappen che è riuscito a chiudere davanti a tutti. Mentre per la Ferrari le differenze tra i due piloti sono meno marcate, tra i due alfieri della casa austriaca sono molto più consistenti.

Perez ha commesso un errore, ma è sembrato palesemente in difficoltà di fronte allo strapotere del pilota olandese. Certo c’è da tenere in considerazione il fatto che , dopo la straordinaria prestazione nel Gp del Belgio, sull’onda dell’entusiasmo per aver allungato in classifica sui rivali, non voleva essere da meno davanti ad un muro orange che lo inciterà fino alla fine.

Fernando Alonso non è riuscito a ripetere le prestazioni della prima parte di stagione, visto che partirà tredicesimo. In penultima posizione troviamo Sebastian Vettel, ultimo a chiudere la fila ci sarà Latifi su Williams.

F1 risultati Qualifiche Gp d’Olanda 2022: Verstappen in pole, dietro le due Ferrari